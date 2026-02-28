Zanin nega pedido do Corinthians contra ação trabalhista milionária de atacante
Corinthians acionou STF pedindo suspensão de processo trabalhista movido pelo atacante Gustavo Silva, conhecido como Gustavo Mosquito
Cristiano Zanin negou nessa sexta-feira, 1º, um pedido do Corinthians que tentava suspender um processo milionário de que é alvo na Justiça do Trabalho, movido pelo atacante Gustavo Silva, conhecido como Gustavo Mosquito, ex-jogador do clube (foto acima).
Atualmente atuando pelo Jubilo Iwata, do Japão, Mosquito processou o Corinthians em 2024 por atrasos no pagamento de FGTS e direitos de imagem. O jogador conseguiu na Justiça a rescisão de contrato com o alvinegro e se transferiu para o Vitória. A decisão favorável a Gustavo Mosquito foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2).
Intimado pela Justiça do Trabalho a depositar R$ 8,3 milhões para garantir a execução provisória da decisão favorável ao atleta, o Corinthians acionou o STF em 18 de julho e pediu que o processo trabalhista fosse suspenso.
O clube alegou que parte dos valores que Mosquito disse ter a receber, por direitos de imagem, eram devidos a uma empresa da qual o jogador é sócio. Assim, o Corinthians apontou pejotização no caso e afirmou que a Justiça do Trabalho descumpriu uma decisão de Gilmar Mendes sobre o assunto. Isso porque, em abril, Gilmar mandou suspender todos os processos sobre pejotização nos tribunais, até que o STF decida sobre a licitude desse tipo de contrato.
Ao negar o pedido do Corinthians, no entanto, Cristiano Zanin afirmou não ter havido descumprimento dessa decisão de Gilmar Mendes.
O ministro apontou que o caso de Gustavo Mosquito e os de pejotização suspensos por Gilmar são diferentes. Zanin citou que o jogador teve a carteira de trabalho assinada pelo Corinthians e a relação de trabalho se desenvolveu formalmente. Já a decisão de Gilmar, anotou Zanin, tratou de processos em que se discute se houve fraude no contrato de prestação de serviços.