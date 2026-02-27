AB-InBev vai assumir patrocínio da Champions League a partir de 2027

Depois de 30 anos, a UEFA Champions League terá uma nova cervejaria como patrocinadora oficial. A AB-InBev, grupo global do qual faz parte a Ambev, fechou acordo com a UC3, empresa criada em parceria entre a UEFA e os clubes europeus para gerir os direitos comerciais das competições do continente. O objetivo é assumir o patrocínio de todas as competições masculinas da entidade a partir de 2027, quando expira o contrato com a Heineken. O acordo valerá até 2033.

O contrato inclui direitos de uso da marca Champions League e a possibilidade de explorar as marcas de cervejas premium da companhia, como Budweiser, Stella Artois, Corona e Spaten.

Para a UEFA, o novo patrocínio faz parte da fase comercial conduzida pela UC3, responsável por negociar e administrar direitos de mídia, patrocínio e licenciamento das competições europeias. A negociação foi conduzida pela Relevent Football Partners, agência ligada ao grupo americano Stephen Ross, que também administra o Miami Dolphins e o F1 Miami Grand Prix.