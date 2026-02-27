Apresentado no Atlético, Domínguez comenta interesse do River: ‘Não foco no dinheiro’ ()

O dinheiro não foi fator primordial para a decisão do técnico Eduardo Domínguez em deixar o Estudiantes, onde foi multicampeão na Argentina, e acertar com o Atlético. Apresentado oficialmente como treinador do clube mineiro nesta sexta-feira (27/2), o “Barba” desconversou ao ser perguntado sobre o interesse recente do River Plate, outro gigante argentino, e pregou foco na parte esportiva.

De acordo com informações do ge, o River Plate tentou “atravessar” a negociação entre Atlético e Eduardo Domínguez oferecendo salário consideravelmente superior ao acertado pelo Galo. A atitude teria se dado depois de os “Millonarios” perderem Marcelo Gallardo, treinador que é ídolo histórico da instituição.

Para Domínguez, no entanto, a palavra já havia sido dada ao Atlético e não havia possibilidade de voltar atrás. O Barba se disse seduzido pelo projeto esportivo apresentado pelo clube mineiro e reafirmou o quão difícil foi tomar a decisão de deixar o Estudiantes.

“A princípio, quando falei com Paulo (Bracks), foi porque (dirigentes do Atlético) já haviam falado com o Estudiantes. Me ofereceu uma proposta que é o que me entusiasma: a parte esportiva. Não me incomoda comentar: eu não foco no dinheiro. Foco no que me oferecem acerca da organização, do que alguém pode crescer pessoalmente e pode fazer crescer o time que vai treinar. E quero ganhar muito dinheiro. Não é que não me interessa o dinheiro e não quero ganhar. Quero ser o mais bem pago. Mas isso não me move”, iniciou.

“Quando dei a palavra ao Estudiantes, que foi uma decisão muito, muito difícil para mim – para além do tempo (de trabalho), havia muitos sentimentos com os torcedores do clube, que me ofereceram uma despedida maravilhosa e não tenho palavras de agradecimento para com eles -, dei a palavra ao Paulo. Depois, o que passou por fora e o que se pôde gerar, inclusive clubes que me tenham procurado ou não, não me interessou. Se falaram ou não falaram. Eu já havia conversado com o Paulo e me parece que é o correto”, acrescentou Domínguez.

A estreia de Domínguez no Atlético

Agora, o Atlético se concentra na semifinal decisiva contra o América no Campeonato Mineiro, que marcará a estreia de Eduardo Domínguez. O clássico de volta será disputado entre os rivais a partir das 18h deste domingo (1°/3), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Os rivais empataram o jogo de ida na Arena MRV, em Belo Horizonte, por 1 a 1. Sendo assim, o Galo precisa vencer o Coelho para avançar à final estadual nova igualdade leva a decisão da vaga aos pênaltis.

O próximo compromisso do Atlético pelo Campeonato Brasileiro será contra o Internacional, pela quinta rodada, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A bola rolará a partir das 19h do dia 11 de março (uma quarta-feira).

Quem é Eduardo Domínguez?

Eduardo Domínguez foi um zagueiro de relativo sucesso na Argentina. Enquanto jogador de futebol, defendeu as cores de Vélez Sarsfield-ARG (duas vezes), Olimpo-ARG, Racing-ARG, Independiente-ARG, Independiente Medellín-COL, Huracán-ARG (três vezes), LA Galaxy-EUA, All Boys-ARG e Atlético Rafaela-ARG.

Em 2015, depois de se aposentar dos gramados, Domínguez se tornou, aos 37 anos, treinador do Huracán. Ele também conduziu trabalhos em Colón-ARG (duas vezes), Nacional-URU (coordenador técnico) e Independiente antes de acertar com o Estudiantes.

Tido como um dos nomes mais promissores da “nova geração” argentina de treinadores, Eduardo Domínguez preza por um estilo de jogo agressivo. Ele gosta que suas equipes sejam fortes defensivamente e costuma adotar variações táticas, não sendo preso a um único modelo.

O Barba tinha respaldo de sobra no Estudiantes, já que conquistou uma Copa Argentina (2023), uma Copa da Liga Argentina (2024), dois Troféus dos Campeões (2024 e 2025) e um Campeonato Argentino (2025) com os Pincharratas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Apresentado no Atlético, Domínguez comenta interesse do River: ‘Não foco no dinheiro’ foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta