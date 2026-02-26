Assine
Vídeo: jogador salva gaivota durante jogo com massagem cardíaca e vira ‘herói’

Contador turco que atua como jogador de futebol amador salvou gaivota acertada por bola com massagem cardíaca

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 16:58

Vídeo: jogador salva gaivota durante jogo com massagem cardíaca e vira ‘herói’ crédito: No Ataque Internacional
Desde domingo, o telefone de Gani Catan não para de tocar: este contador turco de 32 anos, um jogador de futebol amador, atraiu atenção mundo afora desde que fez uma massagem cardíaca em uma gaivota e salvou sua vida.

“Fiz isso como um ato de reflexo, ou talvez tenha visto alguém fazer isso com um animal, um cachorro ou um gato”, contou à AFP alguns dias depois o capitão do Istanbul Yurdum Sport, um clube amador.

“Depois de começar a massagem cardíaca, o animal começou a mexer as patas. Quanto mais ele se mexia, mais eu continuava”, afirmou.

Gani nunca havia feito algo parecido

Gani Catan nunca havia realizado uma manobra desse tipo e muito menos em uma ave, que foi atingida por uma bola durante o jogo.

“O goleiro chutou a bola com muita força e ela acertou algo branco. Era uma gaivota”. detalhou Catan. “Fui direto vê-la. As patas estavam esticadas para cima e ela não respirava”, acrescentou.

A notícia Vídeo: jogador salva gaivota durante jogo com massagem cardíaca e vira ‘herói’ foi publicada primeiro no No Ataque por AFP

