Vídeo: jogador salva gaivota durante jogo com massagem cardíaca e vira ‘herói’

Desde domingo, o telefone de Gani Catan não para de tocar: este contador turco de 32 anos, um jogador de futebol amador, atraiu atenção mundo afora desde que fez uma massagem cardíaca em uma gaivota e salvou sua vida.

“Fiz isso como um ato de reflexo, ou talvez tenha visto alguém fazer isso com um animal, um cachorro ou um gato”, contou à AFP alguns dias depois o capitão do Istanbul Yurdum Sport, um clube amador.

“Depois de começar a massagem cardíaca, o animal começou a mexer as patas. Quanto mais ele se mexia, mais eu continuava”, afirmou.

Gani Catan nunca havia realizado uma manobra desse tipo e muito menos em uma ave, que foi atingida por uma bola durante o jogo.

“O goleiro chutou a bola com muita força e ela acertou algo branco. Era uma gaivota”. detalhou Catan. “Fui direto vê-la. As patas estavam esticadas para cima e ela não respirava”, acrescentou.

