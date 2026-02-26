Campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 anuncia aposentadoria (Jogadores campeões brasileiros pelo Cruzeiro em 2013)

Campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013, o zagueiro Paulão anunciou a aposentadoria do futebol nesta quinta-feira (26/2), no dia do aniversário de 40 anos. Em carta aberta nas redes sociais, o atleta comemorou a carreira e agradeceu pelas oportunidades que teve.

Atuar como jogador profissional foi um sonho e hoje posso dizer que realizei tudo aquilo que planejei quando era criança. Foram muitos anos de muito trabalho, suor e saudade da família, mas também de muita felicidade e muitos sorrisos. Todos esses sentimentos, hoje, transformaram-se em gratidão, disse.

Paulão em ação pelo Cruzeiro | Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Paulão atuou em somente 14 jogos pelo Cruzeiro, sendo dois pelo Brasileiro. A dupla de zaga titular da Raposa era Bruno Rodrigues e Dedé.

Em Minas Gerais, ele ainda defendeu o América entre 2018 e 2019, com 42 jogos. Seu último clube também foi mineiro: o North. O zagueiro atuou em três partidas pelo time de Montes Claros no ano passado.

Revelado pelo ASA, o baiano teve passagens por Itapirense, Grêmio Barueri, Grêmio, Guangzhou FC (China), Vasco, Fortaleza, Cuiabá e Paysandu.

A carta de Paulão

Inicio essa carta aberta, agradecendo a Deus por tudo que tenho!

Sou muito grato por ele ter me guiado por todos os lugares onde passei, por ter me sustentado e dado forças em todos os momentos da minha carreira. Por todos os clubes onde passei que além de títulos eu conquistei conhecimento! Senhor muito obrigado por tudo. Gratidãooo

Em nossas vidas existem dois dias muito importantes: o dia em que nascemos 25/02/1986 e o dia em que descobrimos o porquê de termos nascido. Por ironia, hoje é meu aniversário e encerro o ciclo da minha grande descoberta: ser um jogador de futebol.

Através desta carta aberta, comunico a todos que estou me aposentando do futebol, o esporte que me deu tudo o que tenho hoje.

Atuar como jogador profissional foi um sonho e hoje posso dizer que realizei tudo aquilo que planejei quando era criança. Foram muitos anos de muito trabalho, suor e saudade da família, mas também de muita felicidade e muitos sorrisos. Todos esses sentimentos, hoje, transformaram-se em gratidão.

Gostaria de agradecer a todos aqueles que colocaram um tijolinho nesse castelo que foi minha carreira. Meus familiares, amigos, treinadores e companheiros fizeram esse sonho ser possível ao longo de todo esse tempo. Fica aqui a minha gratidão por tudo.

Para muitos, a carreira de um jogador é apenas o que se vê dentro de campo durante os 90 minutos, aos domingos e quartas-feiras. No entanto, as renúncias, os sacrifícios, os esforços e as dores do dia a dia são cicatrizes que marcam e me lembram de que tudo o que fiz valeu a pena. Eu faria tudo de novo.

Obrigado, futebol. Você fez tudo por mim, eu tentei fazer tudo por você. Chegou a hora de sair de cena. Espero que a gente se encontre em breve e que esta despedida seja apenas um até logo.

Meu muito obrigado a todos!! Paulão.

