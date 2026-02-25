Torcedores de gigante italiano jogam esterco em frente ao CT; veja vídeo (Atletas do Torino reunidos em treino )

Os torcedores do Torino, da Itália, realizaram um protesto inusitado na noite desta terça-feira (24/2). Um grupo despejou esterco na porta do centro de treinamento do clube em manifestação pela má fase da equipe, que não vence há quatro partidas, e após a recente troca de treinador.

Além da sequência negativa em campo, os torcedores demonstraram insatisfação direta com o proprietário do clube, Urbano Cairo. Eles transportaram o esterco em uma caminhonete de carroceria aberta e, em seguida, utilizaram pás para espalhá-lo.

A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata

Além disso, os manifestantes fixaram uma faixa com a frase M como Cairo, em referência ao dirigente. Dessa forma, o protesto evidenciou o clima de tensão que envolve o clube nas últimas semanas, tanto pelos resultados quanto pela condução administrativa. A direção do Torino não se manifestou sobre o episódio.

Torino no Campeonato Italiano

O Torino está em 15º lugar no Campeonato Italiano com 27 pontos, apenas três de distância da zona de rebaixamento. Em 26 partidas, o time venceu apenas sete, empatou seis e perdeu 13.

A equipe tem um saldo de -22 gols, terceiro maior saldo negativo do campeonato.

Vale lembrar que o Torino é o quinto maior campeão nacional da história do país – sete conquistas do Campeonato Italiano e cinco da Copa Itália.

