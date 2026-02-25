Torcedores de gigante italiano jogam esterco em frente ao CT; veja vídeo
Insatisfeitos com quatro jogos sem vitória e com a gestão de proprietário, torcedores realizam ato em frente ao centro de treinamento
compartilheSIGA
Os torcedores do Torino, da Itália, realizaram um protesto inusitado na noite desta terça-feira (24/2). Um grupo despejou esterco na porta do centro de treinamento do clube em manifestação pela má fase da equipe, que não vence há quatro partidas, e após a recente troca de treinador.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Além da sequência negativa em campo, os torcedores demonstraram insatisfação direta com o proprietário do clube, Urbano Cairo. Eles transportaram o esterco em uma caminhonete de carroceria aberta e, em seguida, utilizaram pás para espalhá-lo.
A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata— Antonello Perillo (@anperillo) February 24, 2026
#SerieA pic.twitter.com/YTSm5zjXtM
Além disso, os manifestantes fixaram uma faixa com a frase M como Cairo, em referência ao dirigente. Dessa forma, o protesto evidenciou o clima de tensão que envolve o clube nas últimas semanas, tanto pelos resultados quanto pela condução administrativa. A direção do Torino não se manifestou sobre o episódio.
Torino no Campeonato Italiano
O Torino está em 15º lugar no Campeonato Italiano com 27 pontos, apenas três de distância da zona de rebaixamento. Em 26 partidas, o time venceu apenas sete, empatou seis e perdeu 13.
A equipe tem um saldo de -22 gols, terceiro maior saldo negativo do campeonato.
Vale lembrar que o Torino é o quinto maior campeão nacional da história do país – sete conquistas do Campeonato Italiano e cinco da Copa Itália.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Torcedores de gigante italiano jogam esterco em frente ao CT; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10