O único técnico a comandar cinco seleções diferentes em cinco Copas seguidas

Iugoslavo levou o México às quartas de final da competição e a China à primeira Copa da história do país em 2002
Lenda do futebol internacional, Bora Milutinovic é o único técnico na história a comandar cinco seleções em cinco Copas do Mundo seguidas. O feito foi realizado entre 1986 e 2002.
Nascido na Iugoslávia, o ex-treinador tem 81 anos e trabalha como consultor da Seleção Chinesa. O primeiro Mundial foi em 1986, pelo México. Ele fez boas campanhas com o Pumas-MEX e recebeu o convite para comandar a equipe nacional em 1983.
O país chegou às quartas de final, mas Milutinovic retornou ao futebol de clubes para comandar San Lorenzo-ARG, Udinese-ITA e Veracruz-MEX. Em 1990, a três meses da próxima Copa, o iugoslavo assumiu o comando da Costa Rica.
Novo desafio
Dessa vez, chegou às oitavas de final – considerado uma boa campanha pelo tamanho da seleção. Com isso, os Estados Unidos o contrataram para comandar a equipe na Copa de 1994, que seria sediada pelos próprios norte-americanos.
Tab Ramos, meio-campista que defendeu os Estados Unidos, exaltou o treinador em entrevista à FIFA.
“O ‘Bora’ era um técnico e uma pessoa um pouco abstrata, mas também era uma pessoa muito profunda, e acho que a parte mental foi o que realmente nos ajudou. Acho que precisávamos de alguém assim, que não se abalasse com nada. Tudo estava bem (para ele), e precisávamos daquilo. Ele foi uma parte importante do que aconteceu, sem dúvida, disse.
Os EUA acabaram sendo eliminados pelo Brasil, que venceu por 1 a 0 nas oitavas de final.
Milutinovic voltaria ao comando do México e classificaria o país para a França 1998, mas foi demitido poucas semanas após o fim das eliminatórias. Com isso, a Nigéria agiu rapidamente e fechou com o técnico. O país africano ficou em primeiro lugar no grupo, mas caiu para a Dinamarca, também nas oitavas de final.
O último desafio de Bora Milutinovic foi no comando da China. E o feito foi histórico: ele levou a seleção à primeira Copa do Mundo da história do país.
No entanto, ao contrário das quatro participações anteriores, o treinador não conseguiu levar o time ao mata-mata.
Depois disso, Milutinovic ainda comandou Honduras, Jamaica e Iraque, mas nenhuma na Copa do Mundo.
As seleções comandadas por Bora Milutinovic
- México (1986) – quartas
- Costa Rica (1990) – oitavas
- Estados Unidos (1994) – oitavas
- Nigéria (1998) – oitavas
- China (2002) – fase de grupos
Outro técnico que comandou cinco seleções em Copas
O brasileiro Carlos Alberto Parreira também comandou cinco seleções em Copas (Kuwait, Emirados Árabes, Brasil, Arábia Saudita e África do Sul), mas não foram todas seguidas.
