Atacante sofre ataques racistas após derrota no Campeonato Inglês (Tolu Arokodare pelo Wolverhampton)

O futebol europeu registrou mais um caso de racismo, dessa vez no Campeonato Inglês. O caso mais recente no Velho Continente foi com o atacante Tolu Arokodare, do Wolverhampton. O jogador foi alvo de ofensas racistas através das redes sociais, no último domingo (22/2). A motivação para os ataques ocorreu pelo fato de o jogador perder uma cobrança de pênalti na derrota da sua equipe para o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês.

Pouco tempo depois da confirmação do revés por 1 a 0, Arokodare passou a receber os insultos racistas em suas redes sociais. Com isso, o Wolverhampton tomou a decisão de divulgar algumas das mensagens e expor alguns criminosos. O clube emitiu uma nota oficial e expôs sua revolta com as manifestações racistas em que Tolu Arokodare foi vítima.

O Wolverhampton também comunicou que realizou denúncias com relação às postagens juntos a projetos especializados neste tipo de situação. O clube inglês também anunciou que promoverá uma mobilização conjunta com a Premier Legue e autoridades locais para descobrir quem são os autores dos atos racistas. Posteriormente, o passo seguinte será a adoção das medidas cabíveis.

O episódio com Tolu Arokodare ocorreu menos de uma semana depois do atacante Vini Jr acusar Pestrianni de proferir insultos racistas durante o confronto entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões, em Lisboa, na última terça-feira (17/2). Outros dois jogadores que disputam a Premier League fizeram acusações de terem sido alvos de manifestações racistas, no último sábado (21/2).

Mais especificamente o zagueiro francês Wesley Fofana, do Chelsea, e o meio-campista tunisiano do Burnley, Hannibal Mejbri. Os dois, aliás, se enfrentaram em duelo pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge.

