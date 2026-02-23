Assine
Atacante sofre ataques racistas após derrota no Campeonato Inglês

Jogador sofre ofensas racistas nas redes sociais depois de não converter pênalti em derrota na Premier League

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
23/02/2026 18:51

Atacante sofre ataques racistas após derrota no Campeonato Inglês
O futebol europeu registrou mais um caso de racismo, dessa vez no Campeonato Inglês. O caso mais recente no Velho Continente foi com o atacante Tolu Arokodare, do Wolverhampton. O jogador foi alvo de ofensas racistas através das redes sociais, no último domingo (22/2). A motivação para os ataques ocorreu pelo fato de o jogador perder uma cobrança de pênalti na derrota da sua equipe para o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês. 

Pouco tempo depois da confirmação do revés por 1 a 0, Arokodare passou a receber os insultos racistas em suas redes sociais. Com isso, o Wolverhampton tomou a decisão de divulgar algumas das mensagens e expor alguns criminosos. O clube emitiu uma nota oficial e expôs sua revolta com as manifestações racistas em que Tolu Arokodare foi vítima. 

O Wolverhampton também comunicou que realizou denúncias com relação às postagens juntos a projetos especializados neste tipo de situação. O clube inglês também anunciou que promoverá uma mobilização conjunta com a Premier Legue e autoridades locais para descobrir quem são os autores dos atos racistas. Posteriormente, o passo seguinte será a adoção das medidas cabíveis. 

O episódio com Tolu Arokodare ocorreu menos de uma semana depois do atacante Vini Jr acusar Pestrianni de proferir insultos racistas durante o confronto entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões, em Lisboa, na última terça-feira (17/2). Outros dois jogadores que disputam a Premier League fizeram acusações de terem sido alvos de manifestações racistas, no último sábado (21/2).

Mais especificamente o zagueiro francês Wesley Fofana, do Chelsea, e o meio-campista tunisiano do Burnley, Hannibal Mejbri. Os dois, aliás, se enfrentaram em duelo pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge.

