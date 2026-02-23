Apenas três conseguiram: os campeões da Copa do Mundo como jogador e técnico (Zagallo com duas taças da Copa do Mundo)

Um feito tão raro que apenas três homens conseguiram: conquistar a Copa do Mundo como jogador e técnico. A seguir, o No Ataque traz os nomes e como eles entraram para a história da competição

Mário Jorge Lobo Zagallo (Brasil – 1958 e 1970)

Ídolo da Seleção Brasileira, Zagallo conquistou não só uma, mas duas Copas, e ambas como titular. Ele foi o ponta-esquerda do time nos títulos de 1958 e 1962, com participação em três gols ao longo de 12 partidas. Muito dedicado defensivamente, foi coadjuvante nas equipes que contavam com Didi, Pelé, Garrincha, Vavá, entre outros.

E não demorou muito para o Lobo levantar a taça do Mundial. Mesmo sendo contratado a poucos meses do início da competição de 1970, montou um esquadrão e levou o Brasil ao tricampeonato naquele ano.

Para melhorar, Zagallo ainda participou da conquista da Copa de 1994 como coordenador técnico.

Franz Beckenbauer (Alemanha – 1974 e 1990)

Considerado um dos melhores zagueiros da história, Beckenbauer foi peça fundamental para a conquista da Alemanha na Copa de 1974. Capitão, ele fez um gol naquela campanha. Ainda disputou as edições de 1966 e 1970 como atleta.

Depois, em 1990, levou a seleção europeia ao tricampeonato. Dessa vez, outro jogador histórico da Alemanha levantou a taça: o meio-campista Lothar Matthäus.

O capitão da Alemanha Ocidental, Franz Beckenbauer, segura o troféu após a vitória de sua equipe na final da Copa (foto: AFP)

Didier Deschamps (França – 1998 e 2002)

O último a atingir tal feito foi Didier Deschamps. Assim como os outros dois, ex-meio-campista conquistou a taça como titular quando era jogador, em 1998.

Ele disputou apenas uma edição da Copa como atleta, mas três como técnico da França, sendo campeão em 2018.e vice em 2022. Também será o comandante dos Les Bleus na Copa de 2026.

Deschamps, técnico da França (foto: Martin LELIEVRE / AFP)

Candidatos em 2026?

Por enquanto, apenas um técnico que já venceu a Copa do Mundo irá comandar uma seleção em 2026: o zagueiro italiano Fábio Cannavaro, que levantou a taça em 2006. Ele está à frente do Uzbequistão.

Um antigo companheiro dele pode entrar na lista: Gattuso. O ex-volante venceu a Copa no mesmo ano e agora comanda a Itália, mas o time ainda precisa garantir a vaga no próximo Mundial.

