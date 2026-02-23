Conheça o Ludogorets, time que sempre joga a Champions e você não vê (Jogadores do Ludogorets antes de jogo)

Se você acompanha os sorteios da Liga dos Campeões, o nome Ludogorets Razgrad certamente soa familiar. O clube da Bulgária se tornou uma presença constante nas fases preliminares dos torneios da Uefa, mas sua história e o poder que o levaram a esse patamar ainda são um mistério para muitos torcedores.

Fundado em sua forma atual apenas em 2001, o Ludogorets vivia nas divisões inferiores do futebol búlgaro até ser comprado pelo bilionário Kiril Domuschiev em 2010. A partir daí, o clube iniciou uma ascensão meteórica, sendo promovido à primeira divisão já em 2011 e conquistando o título nacional logo na temporada de estreia, em 2011-12.

Desde então, o time se tornou uma força hegemônica em seu país. Em maio de 2025, o Ludogorets conquistou seu 14º título consecutivo da liga búlgara, um domínio que garante sua vaga anual nas fases qualificatórias da Liga dos Campeões. É por isso que o clube aparece com frequência nos potes dos sorteios europeus.

A legião brasileira na Bulgária

Parte fundamental do sucesso do Ludogorets passa pelos pés de jogadores brasileiros. O clube se especializou em buscar talentos no Brasil, que se tornam peças-chave na equipe antes de, muitas vezes, serem vendidos para mercados maiores da Europa.

A lista de brasileiros que brilharam por lá é extensa e inclui nomes como o meia Marcelinho, que se naturalizou búlgaro e virou ídolo, o lateral Cicinho (ex-Santos) e os atacantes Jonathan Cafu, Wanderson e Igor Thiago, ex-Cruzeiro e agora no Brentford. Atualmente, o elenco segue contando com jogadores brasileiros que mantêm a tradição do clube de buscar talentos sul-americanos.

Mesmo que nem sempre alcance a fase de grupos da Champions League, o clube frequentemente consegue vagas na Liga Europa ou na Conference League. Essa presença constante no cenário continental transformou um time de uma pequena cidade de aproximadamente 29 mil habitantes em um dos nomes mais conhecidos do leste europeu.

