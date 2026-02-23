Assine
Esportes

Fifa propõe regra para diminuir cera de jogadores que pedem atendimento médico

Entidade máxima do futebol quer otimizar partidas e busca nova norma para evitar atendimentos desnecessários

Samuel Resende
Samuel Resende
Repórter
23/02/2026 15:32

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) quer uma nova regra para impedir a cera de jogadores que pedem atendimento médico ao longo das partidas. As informações são da BBC, da Inglaterra.

A ideia, segundo o portal, é que esses atletas sejam obrigados a ficar um minuto fora de campo antes de retornarem. Há um consenso na International Football Association Board (IFAB) que os esportistas usufruem de supostas lesões para interromper o jogo.

O chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, afirma que a regra tem como objetivo reduzir a perda de tempo e melhorar o ritmo do jogo. Por enquanto, cada liga tem o direito de definir o próprio modelo, mas o período deve ser adicionado ao livro de regras do futebol.

Regra já testada

A Copa Árabe, realizada em dezembro, contou com uma regra parecida. No entanto, ao invés de um minuto, os jogadores atendidos tiveram que ficar fora do campo por dois minutos.

Ainda de acordo com a BBC, há discordância interna na Fifa em relação ao período e uma resistência forte contra o limite de dois minutos. Há receio que, mesmo com um minuto, o time tenha um impacto muito grande com um a menos e possa sofrer um gol. 

Essa e outras regras para diminuírem a quebra de ritmo e a perda de tempo no futebol devem ser discutidas na assembleia geral anual da IFAB no próximo sábado (28/2). Uma outra norma que pode ser implementada é um limite de 10 segundos para que o atleta saia de campo no momento da substituição.

A notícia Fifa propõe regra para diminuir cera de jogadores que pedem atendimento médico foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende

