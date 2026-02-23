Jogo é interrompido por suspeita de tiros, e atletas deixam campo correndo (Jogadoras de Necaxa e Queretaro deixam campo correndo por suspeita de disparos )

A partida entre Necaxa e Querétaro, nesse domingo (22/2), pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano Feminino, precisou ser paralisada após fortes detonações serem ouvidas nos arredores do Estádio Victoria, em Aguacalientes, levando jogadoras e comissão técnica a buscarem refúgio nos vestiários.

O evento ocorreu em um dia de tensão no México, após relatos da morte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder de um grande cartel, o que gerou bloqueios e confrontos em diversos estados.

Após minutos de tensão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPE) emitiu um comunicado informando que as detonações não eram disparos de armas de fogo, mas sim pirotecnia utilizada em um evento nas proximidades do estádio.

Após cerca de 20 minutos de paralisação, o jogo foi retomado.

Em casa, o Necaxa venceu o Queretaro por 2 a 1.

