Arsenal goleia o Tottenham e volta a abrir distância na liderança da Premier League
Gunners não dão chance ao rival londrino, vencem por 4 a 1 e abrem cinco pontos de vantagem para o Manchester City no Inglês
O Arsenal conquistou mais uma importante vitória na luta pelo título inglês. Neste domingo (22), os Gunners golearam o Tottenham, fora de casa, por 4 a 1, em partida válida pela 27ª rodada da Premier League. Eze (2) e Gyökeres (2) marcaram os gols do triunfo, com Kolo Muani descontando, em jogo amplamente dominado pelos visitantes. O duelo marcou a estreia do técnico Igor Tudor, dos Spurs.
A vitória colocou os Gunners com 61 pontos, cinco a mais que o Manchester City, que tem um jogo a menos. Já o Tottenham segue seu calvário no Campeonato Inglês. Afinal, soma apenas 29 pontos, na 16ª posição, a quatro da zona de rebaixamento.
As duas equipes voltam a jogar pela Premier League no próximo domingo. Os Spurs visitam o Fulham, às 11h (de Brasília), enquanto o Arsenal recebe o Chelsea, às 13h30, em mais um clássico londrino.
Tottenham segura o rival no primeiro tempo
O Arsenal teve as melhores chances no primeiro tempo e por pouco não saiu de campo com a vitória. A primeira oportunidade foi com o centroavante Gyökeres, que quase deixou o dele. Não demorou muito para as mortais jogadas de escanteio dos Gunners entrarem em ação. Saliba, por pouco, não abriu o placar.
De tanto pressionar, o Arsenal marcou. Saka fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Eze, que dominou e bateu bonito, superando Vicario. Contudo, o que menos se esperava foi o empate do Tottenham dois minutos depois. Declan Rice perdeu a bola na defesa, Kolo Muani avançou e bateu no canto de Raya.
Com o novo empate no placar, o Arsenal voltou a assustar duas vezes o gol de Vicario. Em uma delas, Trossard quase fez o segundo e viu a bola passar raspando a trave de Vicario.
Arsenal concretiza goleada na segunda etapa
No segundo tempo, os Gunners passaram à frente com apenas um minuto de jogo. Gyökeres recebeu bom passe na entrada da área e bateu firme para marcar o segundo gol. O Tottenham até chegou ao empate aos sete, mas o árbitro marcou falta de Kolo Muani no brasileiro Gabriel Magalhães e anulou a jogada.
Melhor no jogo e envolvendo os Spurs, o Arsenal chegou ao terceiro gol aos 15. Em roubada de bola no campo ofensivo, Saka recebeu e chegou cara a cara com goleiro, mas acabou travado pela defesa. Contudo, Eze aproveitou a sobra e marcou o seu segundo na partida. Em seguida, o técnico Igor Tudor lançou os atacantes Solanke e Richarlison, em busca de, ao menos a igualdade no marcador. No entanto, quem levava perigo eram os Gunners, que seguia dominando o jogo. Saka quase fez o quarto.
Aos 38, o Tottenham passou muito perto de diminuir. Em jogada pela direita de Spence, Richarlison mandou de letra, mas Raya tirou em cima da linha. Nos acréscimos, Gyökeres recebeu a bola na entrada da área, avançou e bateu na saída do goleiro para sacramentar a goleada, repetindo o placar da partida do primeiro turno, que também terminou 4 a 1, só que no Emirates.
Jogos da 27ª rodada da Premier League
Sábado (21/2)
- Aston Villa 1×1 Leeds
- Brentford 0x2 Brighton
- Chelsea 1×1 Burnley
- West Ham 0x0 Bournemouth
- City 2×1 Newcastle
Domingo (22/2)
- Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool 11h
- Crystal Palace 1 x 0 Wolves 11h
- Sunderland 1 x 3 Fulham 11h
- Tottenham 1 x 4 Arsenal 13h30
Segunda-feira (23/2)
- Everton x Manchester United 17h
