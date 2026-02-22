Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo

Argentino ficou furioso após a derrota por 3 a 0 para o Los Angeles FC na estreia da temporada da Major League Soccer (MLS)

Publicidade
Carregando...
RJ
Redacao Jogada10
RJ
Redacao Jogada10
Repórter
22/02/2026 13:31

compartilhe

SIGA
x
Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo
Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo crédito: No Ataque Internacional
Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo
Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo (Lionel Messi em partida pelo Inter Miami)

Atual campeão, o Inter Miami estreou com derrota na nova temporada da Major League Soccer (MLS). Na madrugada deste domingo (22/2), a equipe foi superada por 3 a 0 pelo Los Angeles FC. O resultado, porém, deixou o craque argentino Lionel Messi furioso após o apito final.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Visivelmente irritado, o camisa 10 argentino tentou entrar no vestiário dos árbitros assim que a partida terminou. Luis Suárez precisou intervir e segurar Messi. O uruguaio o afastou da entrada do local destinado aos juízes na tentativa de acalmar os ânimos e impedir que a situação evoluísse para uma discussão mais acalorada.

Veja o vídeo:

Com a bola rolando, o Inter Miami não foi capaz de segurar o time californiano. Aos 39 minutos, David Martinez abriu o marcador e no segundo tempo o time da casa ampliou a vantagem com Bouanga e Ordaz.

O jogo entrou para a história ao registrar o segundo maior público da história da MLS. 75.673 torcedores estiveram presentes no Los Angeles Memorial Coliseum para acompanhar o duelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay