Messi confronta árbitro após derrota do Inter Miami; veja vídeo (Lionel Messi em partida pelo Inter Miami)

Atual campeão, o Inter Miami estreou com derrota na nova temporada da Major League Soccer (MLS). Na madrugada deste domingo (22/2), a equipe foi superada por 3 a 0 pelo Los Angeles FC. O resultado, porém, deixou o craque argentino Lionel Messi furioso após o apito final.

Visivelmente irritado, o camisa 10 argentino tentou entrar no vestiário dos árbitros assim que a partida terminou. Luis Suárez precisou intervir e segurar Messi. O uruguaio o afastou da entrada do local destinado aos juízes na tentativa de acalmar os ânimos e impedir que a situação evoluísse para uma discussão mais acalorada.

Veja o vídeo:

Com a bola rolando, o Inter Miami não foi capaz de segurar o time californiano. Aos 39 minutos, David Martinez abriu o marcador e no segundo tempo o time da casa ampliou a vantagem com Bouanga e Ordaz.

O jogo entrou para a história ao registrar o segundo maior público da história da MLS. 75.673 torcedores estiveram presentes no Los Angeles Memorial Coliseum para acompanhar o duelo.

