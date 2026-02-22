Cristiano Ronaldo descarta saída da Arábia Saudita: ‘Estou feliz aqui’ (Cristiano Ronaldo é o principal nome do Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo não vai deixar a Arábia Saudita. O craque português chegou a ser ausência em três partidas do Al-Nassr, mas voltou a defender o clube saudita e, inclusive, marcou dois gols na vitória por 4 a 0 em cima do Al-Hazem, nesse sábado (21/2).

Após a partida desse sábado, Cristiano Ronaldo se declarou a Arábia e revelou que não deixará o clube.

“Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui”, disse CR7 à tv saudita Thmanyah.

O atacante português, inclusive, tem planos para a sequência da temporada. “O mais importante é continuarmos lutando (pelo título), estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, vencemos, pressionamos, e vamos ver no final da temporada”, disse.

Motivo da ausência de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ficou fora de três partidas do Al-Nassr. Segundo a imprensa portuguesa e saudita, a decisão foi do craque português. O motivo seria divergências com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável por contratações de alguns clubes do país.

O camisa 7 acreditava que o PIF não estava investindo no Al-Nassr como deveria, priorizando outras equipes. A Liga Profissional Saudita se pronunciou sobre o “afastamento” do jogador.

“A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos de administração, seus próprios executivos e sua própria gestão de futebol”, afirmou em comunicado.





