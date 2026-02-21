Donald Trump ‘convoca’ Cristiano Ronaldo para jogar na MLS (Cristiano Ronaldo visitou a Casa Branca em novembro do ano passado)

O presidente dos Estados Unidos publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (21), no qual faz um apelo direto a Cristiano Ronaldo. Donald Trump “convocou” o craque português para atuar no futebol norte-americano.

A mensagem foi divulgada poucas horas antes do início da nova temporada da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos EUA.

“Cristiano Ronaldo, você é o maior de todos os tempos. Precisamos de você na América. Venha agora. Precisamos de você o mais rápido possível.” Mensagem publicada por Donald Trump no TikTok

Logo após a publicação, usuários das redes sociais passaram a questionar a autenticidade das imagens. Isso porque o vídeo traz cenas em que Trump e Ronaldo aparecem trocando passes com uma bola, em sequências que indicam possível uso de inteligência artificial. Apesar disso, o conteúdo foi compartilhado no perfil oficial do presidente.

Além disso, o episódio reacende a aproximação entre ambos. Em novembro, Cristiano Ronaldo integrou uma comitiva liderada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, recebida por Trump na Casa Branca. Na ocasião, imagens semelhantes já haviam circulado nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Donald Trump ‘convoca’ Cristiano Ronaldo para jogar na MLS foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10