Candidato à presidência do Barcelona defende retorno de Messi (Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami, seu atual clube, até 2028)

Candidato à presidência do Barcelona, Victor Font, colocou Lionel Messi como peça central de seu projeto para comandar o clube catalão. Durante a apresentação de suas propostas, Font afirmou que pretende trabalhar pelo retorno do craque argentino ao Camp Nou. Além disso, sugeriu conceder ao ídolo o título de presidente de honra da instituição.

“Messi é um exemplo não só como jogador de futebol, mas também como pessoa. Messi reflete o que nós, torcedores do Barça, somos. Um líder trabalhador, comprometido e honesto que ama o Barça”, declarou o candidato.

Font apresentou dois cenários possíveis envolvendo o camisa 10: torná-lo presidente honorário do clube e estabelecer uma ligação permanente entre as marcas Messi e Barcelona. Segundo ele, há inclusive a possibilidade de um acordo estratégico, envolvendo o Inter Miami, atual time do craque argentino. O contrato entre o time norte-americano e Messi vai até o fim de 2028.

Sem despedida em sala fechada

Ao comentar a atual situação do ídolo, Font criticou a possibilidade de Messi encerrar sua história com o Barça de maneira discreta. Para o candidato, o astro não pode se despedir “em uma sala fechada”, cenário que, em sua visão, ocorreria caso Joan Laporta permaneça no comando do clube após as eleições marcadas para 16 de março.

“Messi não pode encerrar sua trajetória no Barça com uma despedida em uma sala fechada. É impensável. Messi precisa se aposentar em campo. Obviamente, como isso acontecerá depende de seus desejos e de sua situação no final de 2026.”

“O que queremos dizer é que a única maneira de ele se despedir como merece, com a camisa do clube e em campo, é se Joan Laporta não estiver mais no poder após 16 de março.” Victor Font, candidato à presidência do Barcelona

Apesar do discurso, o envolvimento direto do jogador na campanha não procede. De acordo com o jornal As, fontes próximas a Messi afirmam que ele não tem qualquer ligação com a candidatura de Victor Font. O atacante está focado na disputa da Copa do Mundo de 2026. Messi completará 39 anos em junho, durante a competição.

