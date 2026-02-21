Assine
Esportes

Jogador de 27 anos morre após colapso cardíaco em campo

Lateral-direito Nassur Bacem, de 27 anos, morreu durante a partida do Moncarapachense contra o Imortal, em Portugal

JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
21/02/2026 08:47

crédito: No Ataque Internacional
Nassur Bacem defendia o Moncarapachense desde agosto de 2024

O lateral-direito Nassur Bacem, do Moncarapachense, morreu nessa quinta-feira (21/1) após sofrer um colapso cardíaco durante a partida contra oImortal, pelas quartas de final da Taça da Associação de Futebol do Algarve, em Portugal.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Nassur Bacem caiu desacordado no gramado.

Equipas médicas de ambos os clubes agiram rapidamente para a reanimação do jogador de 27 anos, com uso de desfibrilhador. Pouco depois, uma ambulância chegou ao local.

Apesar dos esforços prolongados, a morte do jogador foi confirmada ainda no estádio.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu uma nota oficial de pesar pela morte de Bacem.

Já o vice-presidente do Moncarapachense, João André, descreveu o momento como ‘devastador’ e informou que a partida foi imediatamente interrompida e não será retomada por respeito à memória de Bacem.

Carreira de Nassur Bacem

Nassur Bacem defendia o Moncarapachense desde agosto do ano passado. O jogador português também tinha nacionalidade angolana.

Durante a carreira, Bacem passou pelas categorias de base de Sporting e Braga, tradicionais clubes de Portugal. Profissionalmente, atuou por Marítimo, Leixões e Oliveira do Hospital, entre outras equipes.

A notícia Jogador de 27 anos morre após colapso cardíaco em campo foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

