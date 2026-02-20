Assine
Napoli paga R$ 124 milhões por atacante que saiu de graça do Corinthians

Revelado pelo Timão, Giovane assinou com o Napoli por cinco anos. O acordo foi fechado por 20 milhões de euros - R$ 124 milhões

20/02/2026 09:53

Napoli paga R$ 124 milhões por atacante que saiu de graça do Corinthians
O Napoli anunciou neste sábado (24/1) a contratação de Giovane, ex-jogador do Corinthians. O jogador de 22 anos ganhou destaque com as boas atuações no Campeonato Italiano pelo Hellas Verona.

Revelado pelo Timão, Giovane assinou com o Napoli por cinco anos. O acordo foi fechado por 20 milhões de euros – cerca de R$ 124 milhões.

Pelo Verona, Giovane entrou em campo em 23 oportunidades, com três gols e quatro passes para os companheiros balançarem a rede.

No Corinthians, ele não se firmou no time principal. Tanto que saiu do clube “de graça”, após disputar 47 jogos, marcar três gols e contribuir com uma assistência.

A notícia Napoli paga R$ 124 milhões por atacante que saiu de graça do Corinthians foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

