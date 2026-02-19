Bodo surpreende Manchester City e vence a 1ª na Liga dos Campeões (Bodo surpreendeu o City pela Liga dos Campeões)

O Manchester City viu a zebra passear na Noruega, sofreu contra o Bodo/Glimt e perdeu por 3 a 1, pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Esta foi a primeira vitória da equipe norueguesa na história da fase principal da Champions League.

Hogh (duas vezes) e Hauge abriram 3 a 0 para o Bodo, enquanto Cherki fez o gol de honra do City. O camisa 9 do clube norueguês marcou seus dois gols num intervalo de dois minutos, aproveitando vacilos do jovem zagueiro Alleyne.

O Bodo ainda teve dois gols anulados por impedimento no segundo tempo. Hogh, inclusive, poderia ter feito um hat-trick. Rodri, capitão do City, foi expulso depois de duas faltas praticamente em sequência.

Com a derrota, o City pode sair da zona de classificação para a oitavas de final. O clube inglês estaciona em 4º lugar, com 13 pontos, mas pode cair na tabela dependendo dos outros resultados da rodada.

Já o Bodo salta para a 26ª posição e ainda sonha com uma vaga nos playoffs. Com seis pontos, uma vitória na última rodada pode garantir uma classificação inédita ao mata-mata. O Napoli, com sete pontos, é o primeiro time na zona de playoffs.

Na última rodada da fase de liga, todos os times entram em campo no dia 28, às 17h (de Brasília). O Manchester City recebe o Galatasaray, enquanto o Bodo visita o Atlético de Madrid. Antes, a equipe de Pep Guardiola terá compromisso pelo Campeonato Inglês, contra o lanterna Wolverhampton, no sábado. O Bodo, por sua vez, ainda não deu início ao campeonato da Noruega.

Sintético também na Europa

O gramado do Estádio Aspmyra, do Bodo, é sintético devido às baixas temperaturas da Noruega. Com capacidade para menos de 10 mil pessoas, o estádio é a casa do Bodo/Glimt e do Grand Bodo.

Por causa das baixas temperaturas, a temporada na Noruega possui um calendário semelhante ao do Brasil, sem jogos durante a virada de um ano para o outro – período de inverno na Europa. O Campeonato Norueguês teve fim no início de dezembro, e os jogadores do Bodo estavam de férias antes de voltarem aos treinos para a partida contra o City.

Desfalques na defesa ajudaram zebra

Grande parte do resultado surpreendente na Noruega se deve ao setor defensivo desfalcado do Manchester City. Nomes como Stones, Rúben Dias e Gvardiol estão entregues ao departamento médico. Com isso, a linha de zaga nesta terça-feira foi composta pelos jovens Khusanov e Max Alleyne no miolo com os laterais Rico Lewis e O’Reilly.

Alleyne, que fez apenas seu quinto jogo pelo City, falhou nos dois primeiros gols do Bodo/Glimt, que passou a adotar uma postura defensiva com a vantagem no placar. Para resolver o problema de sua zaga, o clube inglês contratou Marc Guéhi, do Crystal Palace, mas o defensor de 25 anos ainda não foi inscrito na Champions League.

Embora a defesa tenha sofrido, o ataque do City também não foi criativo. Haaland, Foden e Cherki pouco criaram e tiveram atuação apagada. O camisa 9, inclusive, perdeu uma grande chance no fim do primeiro tempo que poderia ter mudado a história do jogo.

Como foi o jogo

Como era esperado, o Manchester City começou com superioridade total na posse de bola, mas teve apenas uma grande chance até a metade do primeiro tempo. Após grande jogada de Aït-Nouri pela direita, Cherki recebeu na área, soltou o pé e viu o goleiro Haikin defender com a perna esquerda. Haaland também teve oportunidade e arriscou por cobertura, sem muito perigo.

O City sofreu um apagão e viu o Bodo, num intervalo de dois minutos, abrir 2 a 0 com gols do camisa 9 Hogh. No primeiro, a defesa do Bodo afastou, o jovem zagueiro Alleyne errou na antecipação e, em rápido contra-ataque, Blomberg cruzou para Hogh cabecear entre as pernas de Donnarumma aos 21. Na sequência, Alleyne vacilou de novo, e Hogh, cara a cara com Donnarumma, fez o segundo.

Os mandantes quase fizeram o terceiro, mas o lance estaria impedido. Após rápida troca de passes, Hogh ? de novo ele ? se jogou para alcançar, e Donnarumma pegou em cima da linha. No início da jogada, no entanto, Bjorkan estava em posição irregular. Jogando em sua terra natal, Haaland tentou um coice na bola depois de um desvio de cabeça, mas furou na cara do gol.

O Bodo passou a ter uma postura mais defensiva com a vantagem no placar, e Haaland desperdiçou uma chance que não costuma perder. Já no final do primeiro tempo, o camisa 9 se antecipou à marcação após cruzamento rasteiro pela esquerda e bateu forte, só que a bola passou zunindo pela trave.

O City voltou do intervalo tentando se impor, mas o Bodo fez o terceiro. Aos 12 minutos, Hauge cortou da esquerda para o meio e anotou um golaço no ângulo de Donnarumma, que só olhou. Antes, o time norueguês teve um gol impedido. Dois minutos depois do Bodo fazer o terceiro, o City descontou com Cherki de fora da área: 3 a 1.

Rodri foi expulso, e os mandantes queriam mais. Rodri fez duas faltas praticamente em sequência e levou dois amarelos, deixando o City com um a menos num cenário complicado. O Bodo continuava martelando em busca do quarto. Hauge acertou o travessão num lance quase idêntico a seu gol, e Hogh chegou a marcar seu hat-trick, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o placar definido, o Bodo controlou o restante da partida, e o City não conseguiu pressionar.

BODO 3 X 1 CITY

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Evjen (Saltnes), Berg e Brunstad Fet (Maatta); Blomberg (Auklend), Hogh (Helmersen) e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Rico Lewis, Khusanov, Alleyne e Aït-Nouri; Rodri, Reijnders e Nico O’Reilly; Phil Foden (Marmoush), Cherki e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Local: Estádio Aspmyra, em Bodo, na Noruega

Árbitro: Sven Jablonski (ALE)

Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Robert Kempter (ALE)

VAR: Robert Schröder (ALE)Gols: Hogh (21′ e 23’/1ºT), Hauge (12’/2ºT) (BOD); Cherki (14’/2ºT) (MCI)

Cartões amarelos: Rodri e Cherki (MCI)

Cartão vermelho: Rodri (MCI)

