Fifa condena e cobra punição a Senegal por abandono na final da Copa Africana (Jogadores de Senegal na final da Copa Africana de Nações)

Por Lucas Bombana – O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, criticou duramente nesta segunda-feira (18) a atitude de alguns jogadores da seleção de Senegal por terem abandonado o campo brevemente e se dirigido aos vestiários durante a final da Copa Africana de Nações contra Marrocos no domingo (18), em Rabat, capital marroquina.

Incentivados pelo treinador Pape Thiaw, os jogadores senegaleses deixaram o gramado do estádio Prince Moulay Abdellah após o árbitro congolês Jean-Jacques Ndala marcar um pênalti para o time da casa já nos acréscimos do segundo tempo.

Enquanto a torcida senegalesa presente nas arquibancadas entrava em confronto com a polícia, os atletas acabaram convencidos a retornar a campo pelo astro Sadio Mané. O goleiro Edouard Mendy acabou defendendo a cobrança de cavadinha do atacante Brahim Díaz, do Real Madrid. Na prorrogação, o meia Pape Gueye fez para Senegal e garantiu o segundo título da seleção no torneio.

“Presenciamos cenas inaceitáveis em campo e nas arquibancadas. Condenamos veementemente o comportamento de alguns ‘torcedores’, bem como de alguns jogadores e membros da comissão técnica senegaleses”, escreveu Infantino em publicação em suas redes sociais, na qual também aproveitou para parabenizar Senegal pela conquista e Marrocos pela realização do torneio.

“É inaceitável abandonar o campo de jogo desta forma e, igualmente, a violência não pode ser tolerada no nosso esporte; simplesmente não é correto”, acrescentou o dirigente.

O presidente da Fifa também defendeu que as decisões dos árbitros em campo devem “sempre ser respeitadas” e cobrou que os jogadores deem o “exemplo correto” para os torcedores. Ele também disse esperar que os “órgãos disciplinares competentes da CAF (Confederação Africana de Futebol, responsável pela organização do torneio) tomem as medidas adequadas.”

A CAF publicou nota em que também condenou o “comportamento inaceitável de alguns jogadores e dirigentes” durante a final, “especialmente direcionados à equipe de arbitragem ou aos organizadores do jogo.”

A confederação africana acrescentou que está tomando as providências necessárias para determinar as punições devidas aos envolvidos. “A CAF está analisando todas as imagens e encaminhará o caso aos órgãos competentes para que as medidas cabíveis sejam tomadas contra os responsáveis.”

Sócio do Ambiel Bonilha Advogados e especialista em Direito Desportivo, Felipe Crisafulli afirmou que o artigo 64 do regulamento da Copa Africana prevê que, caso uma das seleções se recuse a jogar ou deixe o campo antes do término regular da partida sem a autorização do árbitro, essa equipe será considerada perdedora e eliminada definitivamente da competição em curso. Já o artigo 67 acrescenta que o Comitê Organizador poderá tomar outras medidas que considerar adequadas.

“Então, na teoria, existe a possibilidade de Senegal ser punido e, com isso, até mesmo perder o título conquistado —independentemente de toda a confusão que se viu durante o jogo”, afirmou Crisafulli.

“Em geral, as entidades evitam, tanto quanto possível, aplicar esse tipo de punição, pois acaba, de alguma forma, alterando o resultado alcançado em campo. De todo modo, o regulamento da competição prevê expressamente esse tipo de consequência.”

Técnico de Senegal, Pape Thiaw teve que deixar a sala do estádio na capital marroquina onde concederia entrevista após a partida depois de ser persistentemente vaiado por jornalistas marroquinos presentes.

Um dos jogadores que chegou a se dirigir ao vestiário, o goleiro Edouard Mendy evitou entrar em polêmica e enalteceu a conquista do título pela seleção senegalesa.

“Não vamos falar no calor do momento. Aconteceram coisas, mas no final o que importa é que o futebol venceu”, afirmou o arqueiro com passagem pelo Chelsea e hoje no Al Ahli.

“Estávamos determinados a vencer esta final, a trazer o troféu para casa. Milhões de senegaleses estão felizes e nós vamos aproveitar a vitória”, acrescentou. “Precisamos deixar esta controvérsia para trás.”

Em Dakar, capital do Senegal, torcedores foram às ruas celebrar o título e o presidente Bassirou Diomaye Faye declarou feriado nacional nesta segunda-feira (19).

“Ao entregar-lhes a bandeira nacional, confiamos-lhes uma missão. Eles conseguiram isso de forma brilhante, no final de uma partida épica, elevando as cores do Senegal ao topo do futebol africano”, escreveu Faye no X.

A campeã da Copa Africana está no grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega, e mais uma seleção (Iraque, Bolívia ou Suriname) que será conhecida após a repescagem intercontinental.

Já Marrocos faz parte do grupo C, e está ao lado de Brasil, Escócia e Haiti.

O atacante Brahim Díaz, que perdeu o pênalti que poderia ter dado o título para Marrocos, afirmou estar com o “coração partido”.

“Lutei com todas as minhas forças, com o coração à frente. Ontem falhei e assumo toda a responsabilidade. Apresento minhas desculpas mais sinceras”, publicou o atacante de 26 anos no Instagram.

“A recuperação será difícil, porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas tentarei. Não por mim, mas por todos que acreditaram em mim e por todos que sofreram comigo. Continuarei até que um dia possa retribuir todo esse carinho e ser motivo de orgulho para o povo marroquino”, acrescentou o jogador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Fifa condena e cobra punição a Senegal por abandono na final da Copa Africana foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress