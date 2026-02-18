Assine
Messi na Libertadores? Inter Miami admite desejo em vaga na competição

Dono do clube, Jorge Más diz que já conversou com presidente da Conmebol sobre a entrada dos campeões dos EUA e do México

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
Repórter
18/02/2026 19:29

Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez (2nd L) celebrates with Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi (2nd R) and teammates after scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez (2nd L) celebrates with Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi (2nd R) and teammates after scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) crédito: AFP
Atual campeão da MLS, o Inter Miami iniciou movimentos para disputar a Copa Libertadores. Um dos proprietários da franquia norte-americana, Jorge Mas revelou que mantém conversas com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, para viabilizar a entrada do time de Lionel Messi na competição.

“É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores”, afirmou o dirigente ao Olé.

A participação de equipes da Concacaf não seria inédita. Entre 1998 e 2016, clubes do México foram presenças constantes no torneio, chegando a três finais com Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015).

“Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Eu acredito que os campeões da MLS, assim como os da Liga Mexicana, são merecedores de uma vaga”, completou o proprietário do Inter Miami.

Por fim, Messi e o grupo se reapresentaram no último sábado para iniciar a pré-temporada com a equipe da Flórida. Este ano, além do bicampeonato nacional, o clube norte-americano também busca o inédito título da Concacaf Champions Cup.

A notícia Messi na Libertadores? Inter Miami admite desejo em vaga na competição foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

