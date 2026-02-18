Assine
Reserva ‘defende’ goleiro de Senegal de ‘catimba’ de gandulas na final da Copa Africana

A final da Copa Africana de Nações foi vencida por Senegal, mas a "catimba" de Marrocos foi vista até mesmo nas ações dos gandulas

18/02/2026 19:29

Edouard Mendy na final da Copa Africana de Nações, vencida por Senegal

Senegal conquistou a Copa Africana de Nações, mas a caótica final contra Marrocos não se limitou ao abandono de campo senegalês. O técnico Pape Thiaw foi vaiado na sala de imprensa, e Mendy precisou de ajuda para “defender” suas toalhas.

Os gandulas “roubaram” as toalhas do goleiro Mendy, de Senegal, durante a partida. Chovia muito no Stade Prince Moulay Abdellah, estádio marroquino, e o arqueiro precisava as toalhas constantemente para enxugar as luvas.

Coube a Diouf, goleiro reserva de Senegal, “proteger” o item dos gandulas enquanto o jogo rolava. O jogador chegou a ser arrastado enquanto segurar uma toalha.

Mendy defendeu o pênalti de cavadinha cobrado por Brahim Díaz e, nas redes sociais, agradeceu o companheiro por cuidar das toalhas. “Obrigado, campeão”, escreveu.

Já Pape Thiaw, de Senegal, foi vaiado na sala de imprensa após a conquista do título. O comandante ordenou que seus jogadores abandonassem o campo após a marcação de um pênalti para Marrocos, seleção anfitriã, aos 52 minutos do segundo tempo. A delegação voltou a campo pouco depois.

Diante de gritos de “saia”, o treinador optou por cancelar a entrevista, que aconteceria mais de uma hora após o apito final.

