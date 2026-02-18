Reserva ‘defende’ goleiro de Senegal de ‘catimba’ de gandulas na final da Copa Africana
A final da Copa Africana de Nações foi vencida por Senegal, mas a "catimba" de Marrocos foi vista até mesmo nas ações dos gandulas
Senegal conquistou a Copa Africana de Nações, mas a caótica final contra Marrocos não se limitou ao abandono de campo senegalês. O técnico Pape Thiaw foi vaiado na sala de imprensa, e Mendy precisou de ajuda para “defender” suas toalhas.
Le travail de Yehvan Diouf les gars t'as le respect de tout un pays, SOLDAT— MEC BIEN (@ElHadji_Ndoye09) January 19, 2026
Tu merites des coeurs pic.twitter.com/dmEQNWNTbc
Os gandulas “roubaram” as toalhas do goleiro Mendy, de Senegal, durante a partida. Chovia muito no Stade Prince Moulay Abdellah, estádio marroquino, e o arqueiro precisava as toalhas constantemente para enxugar as luvas.
Coube a Diouf, goleiro reserva de Senegal, “proteger” o item dos gandulas enquanto o jogo rolava. O jogador chegou a ser arrastado enquanto segurar uma toalha.
Mendy defendeu o pênalti de cavadinha cobrado por Brahim Díaz e, nas redes sociais, agradeceu o companheiro por cuidar das toalhas. “Obrigado, campeão”, escreveu.
Já Pape Thiaw, de Senegal, foi vaiado na sala de imprensa após a conquista do título. O comandante ordenou que seus jogadores abandonassem o campo após a marcação de um pênalti para Marrocos, seleção anfitriã, aos 52 minutos do segundo tempo. A delegação voltou a campo pouco depois.
Diante de gritos de “saia”, o treinador optou por cancelar a entrevista, que aconteceria mais de uma hora após o apito final.
