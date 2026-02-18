Ídolo de Cruzeiro e Benfica, Luisão sofre racismo por defender Vini: ‘Judas’ (Luisão em ação pelo Benfica)

Ídolo do Cruzeiro e do Benfica-POR, o ex-zagueiro Luisão sofreu racismo por ter defendido o atacante Vinícius Júnior nas redes sociais. Nessa terça-feira (17/2), o jogador do Real Madrid-ESP acusou o argentino Gianluca Prestianni, do clube português, de tê-lo chamado de macaco no Estádio da Luz, pela Liga dos Campeões.

Luisão criticou a postura do jogador encarnado em campo e a nota de esclarecimento publicada pelo argentino após o jogo.

“Esta camisa é muito grande. Amo o Benfica, é a minha segunda pele, mas tem de se ser digno para vestir o manto sagrado. E este texto [de Prestianni] piora tudo porque é mentira. O futebol ganha-se na raça, na luta. Foi um ato racista, sim, e estou envergonhado com isso”, afirmou.

“Defendo o manto e tenho experiência, sei do que falo. Não estou a julgar ninguém. Apenas a dizer que o Benfica é demasiado grande para estar envolvido nisto, seja verdade ou não. Apesar de, pela experiência, saber a verdade”, destacou o ex-jogador.

Os xingamentos

Em entrevista à ESPN, nesta quarta-feira (18/2), o ex-zagueiro do Benfica disse que foi atacado por torcedores do clube português, que teriam cometido injúria racial. Ele também leu comentários o chamando de judas.

“Ontem eu fiquei muito chateado e agora mais ainda. Nas redes sociais fui xingado de macaco também, de judas, não pisa mais no estádio. E a camisa do Benfica é minha segunda pele”, afirmou.

“Eu fico triste por isso. Até quando a gente se posiciona por uma coisa grave, por isso acho que o Vini é um herói e uma referência nesse quesito de defender a bandeira do preconceito, do racismo, porque dói na pele você se sentir sem poder fazer nada, sem poder agir”, completou.

Acusação de racismo

Vini Jr. relatou ao árbitro ter sido chamado de “mono” (macaco, em espanhol) pelo ponta argentino. Embora o protocolo tenha sido ativado, o VAR alegou não ter captado imagens ou áudios conclusivos no momento, o que permitiu que o jogo seguisse com Prestianni em campo.

O argentino, no entanto, diz que foi mal interpretado por Vini. “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido. Nunca fui racista e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, escreveu o jogador, nas redes sociais.

Luisão no Benfica

Luisão defendeu o Benfica entre 2003 e 2019. Foram 538 jogos disputados, com 47 gols marcados.

Pelo clube português, o brasileiro conquistou seis Campeonato Portugueses, quatro Supertaças Cândido de Oliveira, três Taças de Portugal e sete Taças da Liga,

