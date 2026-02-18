Assine
Jornalistas portugueses questionam acusação de racismo de Vini Jr.: 'Paranoia'

Jornalistas português colocam credibilidade de Vini em xeque por acusação de racismo em Benfica x Real Madrid: 'Só acontece com ele'

18/02/2026 11:23

18/02/2026 11:23

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni argues with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (R) during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni argues with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (R) during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) crédito: AFP
Jornalistas portugueses questionam acusação de racismo de Vini Jr.: ‘Paranoia’
Jornalistas portugueses questionam acusação de racismo de Vini Jr.: ‘Paranoia’ (Vinícius Júnior diz ter sido chamado de &#039;macaco&#039; por Prestianni )

Jornalistas portugueses questionaram a acusação de racismo feita por Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni, do Benfica. O atacante argentino teria chamado o brasileiro de ‘macaco’ na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o clube de Lisboa, nessa terça-feira (17/2), no Estádio da Luz, pelos playoffs da Champions League. Vini foi o autor do gol merengue.

O comentarista Jorge Baptista, da CNN Portugal, considerou a acusação como ‘paranoia’ e questionou a credibilidade de Vinícius Júnior a devido a outros episódios de racismo.

“Ele pode não inventar, mas a questão é que só acontece com ele. Começa a perder a credibilidade que ele possa ter. Eu não sei o que é que disse o Prestiani, até porque ele tinha a camisa na boca. Não vou inventar o que ele tenha dito. O racismo não é uma coisa bonita, mas, hoje em dia, entra-se em uma paranoia, e eu não quero entrar por aí. Com tanto jogador dentro de campo, acontece sempre com Vinícius”, ressaltou.

Na sequência do comentário, Baptista criticou Vinícius Júnior pela comemoração do gol direcionada à torcida do Benfica.

“Ele também não devia ter ido provocar depois de ter marcado aquele grandíssimo gol. Por que ele vai sempre provocar as arquibancadas e os torcedores? O ele ganha com isso? Quer dizer, o fato de ele ser branco, ou preto, ou negro, ou amarelo, ou seja lá o que for, não me incomoda nem deixa de incomodar. Agora, isso já começa a ser quase sempre com o Vinícius”, acrescentou.

Vinícius Júnior ‘mal-educado

Já o Paulo Garcia, da emissora SIC Notícias, apontou que os episódios no Estádio da Luz foram consequência de atitudes mal-educadas de atacante brasileiro.

“Os maus comportamentos pegam-se. O Vinícius consegue fazer aquele gol com aquele talento todo, mas depois pega a má educação do Vinícius, que é óbvia, infelizmente.”

Acusação de racismo

Pouco depois de fazer um golaço, aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr. acusou o ponta argentino Gianluca Prestianni de injúria racial.

Na comemoração, o brasileiro dançou na bandeirinha de escanteio, e o zagueiro argentino Otamendi, do Benfica, foi cobrá-lo.

O árbitro Benoît Bastien (França), então, deu cartão amarelo ao jogador do Real Madrid por desentendimento com Prestianni e comemoração em frente aos torcedores adversários.

Em seguida, ouviu de Vini que o ponta do Benfica o teria chamado de ‘mono’ (‘macaco’ em espanhol) e ativou o protocolo antirracismo, que paralisou a partida por cerca de dez minutos.

O xingamento, segundo o brasileiro, ocorreu em um momento em que o argentino tapou a boca com a camisa. O VAR chegou a analisar o momento, mas não conseguiu identificar a injúria racial – a leitura labial ficou impossível.

A notícia Jornalistas portugueses questionam acusação de racismo de Vini Jr.: 'Paranoia' foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

