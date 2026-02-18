Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Ex-seleção vê Vinícius Júnior ‘desamparado’ e detona argentino: ‘Covarde e nojento’

Ex-defensor inglês Micah Richards demonstra apoio a Vinícius Júnior em acusação de injúria racial contra o argentino Gianluca Prestianni

Publicidade
Carregando...
JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
18/02/2026 11:23

compartilhe

SIGA
x
TOPSHOT - Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior fights for the ball with SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
TOPSHOT - Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior fights for the ball with SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) crédito: AFP
Ex-seleção vê Vinícius Júnior ‘desamparado’ e detona argentino: ‘Covarde e nojento’
Ex-seleção vê Vinícius Júnior ‘desamparado’ e detona argentino: ‘Covarde e nojento’ (Vinícius Júnior e Prestianni em lance em Benfica x Real Madrid)

O ex-defensor inglês Micah Richards demonstrou empatia a Vinícius Júnior em acusação de racismo contra Gianluca Prestianni, do Benfica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atacante argentino teria chamado o brasileiro de ‘macaco’ na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o clube português, nessa terça-feira (17/2), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelos playoffs da Champions League. Vini foi o autor do gol merengue.

Comentarista do programa Golazo, da CBS inglesa, Richads chamou Prestianni de ‘covarde’ por esconder a boca com a gola camisa no momento do possível insulto e considerou Vini ‘desamparado’ em episódios de racismo em campo.

‘É uma vergonha para o futebol. Prestianni é um absoluto covarde. E o mais nojeto é que ele cobre a boca. Pela reação, Vinícius Júnior não estaria mentindo”, iniciou o ex-jogador de 37 anos, revelado pelo Manchester City e com 13 partidas pela Seleção Inglesa no currículo.

“Eu não fui abusado racialmente em campo, mas fui abusado racialmente fora do futebol. Isso é a coisa que mais dói. Talvez nunca saibamos se ele fez ou não, porque pode não ter a evidência para isso. Sinto por Vinicius nessa situação, porque ele está desamparado”, acrescentou Micah, que também defendeu Fiorentina e Aston Villa na carreira.

Acusação de racismo de Vini Jr.

Pouco depois de fazer um golaço, aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr. acusou o ponta argentino Gianluca Prestianni de injúria racial.

Na comemoração, o brasileiro dançou na bandeirinha de escanteio, e o zagueiro argentino Otamendi, do Benfica, foi cobrá-lo.

O árbitro Benoît Bastien (França), então, deu cartão amarelo ao jogador do Real Madrid por desentendimento com Prestianni e comemoração em frente aos torcedores adversários.

Em seguida, ouviu de Vini que o ponta do Benfica o teria chamado de ‘mono’ (‘macaco’ em espanhol) e ativou o protocolo antirracismo, que paralisou a partida por cerca de dez minutos.

O xingamento, segundo o brasileiro, ocorreu em um momento em que o argentino tapou a boca com a camisa. O VAR chegou a analisar o momento, mas não conseguiu identificar a injúria racial – a leitura labial ficou impossível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Ex-seleção vê Vinícius Júnior ‘desamparado’ e detona argentino: ‘Covarde e nojento’ foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay