Ex-seleção vê Vinícius Júnior ‘desamparado’ e detona argentino: ‘Covarde e nojento’

Ex-defensor inglês Micah Richards demonstra apoio a Vinícius Júnior em acusação de injúria racial contra o argentino Gianluca Prestianni
O ex-defensor inglês Micah Richards demonstrou empatia a Vinícius Júnior em acusação de racismo contra Gianluca Prestianni, do Benfica.
O atacante argentino teria chamado o brasileiro de ‘macaco’ na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o clube português, nessa terça-feira (17/2), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelos playoffs da Champions League. Vini foi o autor do gol merengue.
Comentarista do programa Golazo, da CBS inglesa, Richads chamou Prestianni de ‘covarde’ por esconder a boca com a gola camisa no momento do possível insulto e considerou Vini ‘desamparado’ em episódios de racismo em campo.
‘É uma vergonha para o futebol. Prestianni é um absoluto covarde. E o mais nojeto é que ele cobre a boca. Pela reação, Vinícius Júnior não estaria mentindo”, iniciou o ex-jogador de 37 anos, revelado pelo Manchester City e com 13 partidas pela Seleção Inglesa no currículo.
“Eu não fui abusado racialmente em campo, mas fui abusado racialmente fora do futebol. Isso é a coisa que mais dói. Talvez nunca saibamos se ele fez ou não, porque pode não ter a evidência para isso. Sinto por Vinicius nessa situação, porque ele está desamparado”, acrescentou Micah, que também defendeu Fiorentina e Aston Villa na carreira.
Acusação de racismo de Vini Jr.
Pouco depois de fazer um golaço, aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr. acusou o ponta argentino Gianluca Prestianni de injúria racial.
Na comemoração, o brasileiro dançou na bandeirinha de escanteio, e o zagueiro argentino Otamendi, do Benfica, foi cobrá-lo.
O árbitro Benoît Bastien (França), então, deu cartão amarelo ao jogador do Real Madrid por desentendimento com Prestianni e comemoração em frente aos torcedores adversários.
Em seguida, ouviu de Vini que o ponta do Benfica o teria chamado de ‘mono’ (‘macaco’ em espanhol) e ativou o protocolo antirracismo, que paralisou a partida por cerca de dez minutos.
O xingamento, segundo o brasileiro, ocorreu em um momento em que o argentino tapou a boca com a camisa. O VAR chegou a analisar o momento, mas não conseguiu identificar a injúria racial – a leitura labial ficou impossível.
