Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico

Atacante Borja Iglesias, que já costuma usar as unhas pintadas, foi alvo de insultos homofóbicos após vitória do Celta de Vigo

Publicidade
Carregando...
IB
Izabela Baeta
IB
Izabela Baeta
Repórter
17/02/2026 15:17

compartilhe

SIGA
x
Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico
Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico crédito: No Ataque Internacional
Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico
Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico (Torcedores do Celta de Vigo pintaram a unha para ir ao estádio)

Torcedores do Celta de Vigo se juntaram para protestar contra ataques homofóbicos sofrido pelo atacante Borja Iglesias. Nas redes sociais, o clube incentivou a torcida a pintar as unhas para o jogo contra o Rayo Vallecano, neste domingo (18/1), pela 20ª rodada da LaLiga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação foi motivada por situação após a vitória contra o Sevilla. Na ocasião, Borja Iglesias, que já costuma usar as unhas pintadas, foi alvo de insultos homofóbicos na saída do estádio Sánchez-Pizjuán. O jogador ouviu ofensas e ameaças, incluindo a frase “espero que morra”.

Durante a semana, o atacante até recebeu apoio de Marián Mouriño, presidente do clube, que compartilhou um vídeo das unhas pintadas com desenho de panda, em homenagem ao apelido de Borja.

Nas redes sociais, neste domingo, o Celta compartilhou registros dos torcedores antes do jogo. Homens, mulheres e crianças pintaram as unhas em apoio a Borja.

A notícia Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay