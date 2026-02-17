Torcedores de time espanhol pintam a unha em resposta a ataque homofóbico
Atacante Borja Iglesias, que já costuma usar as unhas pintadas, foi alvo de insultos homofóbicos após vitória do Celta de Vigo
Torcedores do Celta de Vigo se juntaram para protestar contra ataques homofóbicos sofrido pelo atacante Borja Iglesias. Nas redes sociais, o clube incentivou a torcida a pintar as unhas para o jogo contra o Rayo Vallecano, neste domingo (18/1), pela 20ª rodada da LaLiga.
A ação foi motivada por situação após a vitória contra o Sevilla. Na ocasião, Borja Iglesias, que já costuma usar as unhas pintadas, foi alvo de insultos homofóbicos na saída do estádio Sánchez-Pizjuán. O jogador ouviu ofensas e ameaças, incluindo a frase “espero que morra”.
Durante a semana, o atacante até recebeu apoio de Marián Mouriño, presidente do clube, que compartilhou um vídeo das unhas pintadas com desenho de panda, em homenagem ao apelido de Borja.
Nas redes sociais, neste domingo, o Celta compartilhou registros dos torcedores antes do jogo. Homens, mulheres e crianças pintaram as unhas em apoio a Borja.
— Celta (@RCCelta) January 18, 2026
