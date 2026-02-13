Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão

Time que está mal na 2ª divisão da Espanha conseguiu a façanha de eliminar o Real Madrid na Copa do Rei

Publicidade
Carregando...
PB
Pedro Bueno
PB
Pedro Bueno
Repórter
13/02/2026 19:14

compartilhe

SIGA
x
Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão
Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão crédito: No Ataque Internacional
Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão
Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão (Jogo entre Real Madrid e Albacete)

Uma zebra nas oitavas de final da Copa do Rei. E com direito a muita emoção. O Real Madrid entrou em campo nesta quarta-feira (14/1), no Estádio Carlos Belmonte, e foi surpreendido pelo Albacete, time que luta para não cair à 3ª divisão do Campeonato Espanhol e venceu por 3 a 2.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No primeiro tempo, aos 42, Javi Villar abriu o placar para o Albacete graças à assistência de José Carlos Lazo. Seis minutos depois, Franco Mastantuono marcou para o Real Madrid e fez com que o jogo fosse empatado ao intervalo.

Já na etapa final, Jefté fez um gol aos 36 e aparentava estar garantindo o Albacete nas quartas de final. Porém, Gonzalo García aproveitou escanteio cobrado por Arda Güler, cabeceou forte e empatou o jogo.

No entanto, o camisa 10 do Albacete, que saiu do banco, estava destinado a ser o protagonista. Jefté conectou contra-ataque aos 49, bateu e foi bloqueado. No rebote, ele teve tranquilidade para cavar, encobrir o goleiro Lunin e marcar o gol da classificação emblemática do modesto time diante do Real Madrid.

Só que na Segunda Divisão da Espanha, a situação é bem diferente. O Albacete é o 17º colocado, com 24 pontos, um a mais que o Huesca, time que abre a zona de rebaixamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay