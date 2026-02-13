Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão (Jogo entre Real Madrid e Albacete)

Uma zebra nas oitavas de final da Copa do Rei. E com direito a muita emoção. O Real Madrid entrou em campo nesta quarta-feira (14/1), no Estádio Carlos Belmonte, e foi surpreendido pelo Albacete, time que luta para não cair à 3ª divisão do Campeonato Espanhol e venceu por 3 a 2.

No primeiro tempo, aos 42, Javi Villar abriu o placar para o Albacete graças à assistência de José Carlos Lazo. Seis minutos depois, Franco Mastantuono marcou para o Real Madrid e fez com que o jogo fosse empatado ao intervalo.

Já na etapa final, Jefté fez um gol aos 36 e aparentava estar garantindo o Albacete nas quartas de final. Porém, Gonzalo García aproveitou escanteio cobrado por Arda Güler, cabeceou forte e empatou o jogo.

No entanto, o camisa 10 do Albacete, que saiu do banco, estava destinado a ser o protagonista. Jefté conectou contra-ataque aos 49, bateu e foi bloqueado. No rebote, ele teve tranquilidade para cavar, encobrir o goleiro Lunin e marcar o gol da classificação emblemática do modesto time diante do Real Madrid.

Só que na Segunda Divisão da Espanha, a situação é bem diferente. O Albacete é o 17º colocado, com 24 pontos, um a mais que o Huesca, time que abre a zona de rebaixamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Copa do Rei: Real é eliminado por time que luta para não cair à 3ª divisão foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno