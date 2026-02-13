Volta de Moreno da aposentadoria tem objetivo ousado e inédito na carreira (Marcelo Moreno, ex-atacante do Cruzeiro)

O Oriente Petrolero anunciou, nesta sexta-feira (13/2), a contratação de Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro. Aos 38 anos, o atacante desistiu da aposentadoria e assinou contrato com o clube que defendeu antes nas categorias de base para tentar cumprir objetivo ousado e inédito na carreira: jogar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Boliviana.

“A história continua… e o tempo nos une novamente. O flecheiro retorna para casa. A cidade e os fãs o aguardam”, escreveu o Oriente Petrolero. O atacante será apresentado à torcida neste sábado (14/2), às 10h (de Brasília), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, com direito a ingressos gratuitos. Ele desembarca em Santa Cruz de la Sierra às 19h30 (de Brasília) desta sexta-feira (13/2).

“Minha primeira emoção como jogador profissional, minha primeira comemoração de gol de muitas (…) que tive na minha carreira foi no Oriente Petrolero. E a última será em casa, no clube que amo”, declarou o atleta.

Marcelo Moreno quer jogar o Mundial

Marcelo Moreno, que nunca participou de uma Copa do Mundo, aproveitará o vínculo com o Oriente Petrolero para retomar o condicionamento físico e tentar ajudar a Bolívia a garantir vaga no Mundial – e também disputá-lo.

Para isso, a seleção nacional precisa disputar a Repescagem Intercontinental. Entre 23 e 31 de março de 2026 (sem detalhes de datas e horários), em Guadalajara e Monterrey, no México, seis equipes brigarão por dois espaços no principal evento futebolístico.

O primeiro jogo da Bolívia é contra o Suriname, pela semifinal do torneio. Se avançar, o país de Marcelo Moreno enfrentará na decisão o Iraque. Na outra chave, Nova Caledônia e Jamaica protagonizam a semifinal, enquanto o Congo aguarda já como finalista.

Grupos da Copa do Mundo

As chaves da Copa do Mundo já foram definidas. Se conseguir vaga, a Bolívia integrará o Grupo I, que já tem França, Senegal e Noruega. O Brasil ocupa espaço no Grupo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Grupo A : México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);

: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte); Grupo B : Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;

: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça; Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

Grupo D : Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);

: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo); Grupo E : Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador; Grupo F : Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;

: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia; Grupo G : Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia; Grupo H : Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai; Grupo I : França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;

: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega; Grupo J : Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia; GRUPO K : Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;

: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia; Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Datas da Copa do Mundo

Fase de grupos : 11 de junho a 27 de junho

: 11 de junho a 27 de junho Segunda fase : 28 de junho a 3 de julho

: 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final : 4 a 7 de julho

: 4 a 7 de julho Quartas de final : 9 a 11 de julho

: 9 a 11 de julho Semifinais : 14 e 15 de julho

: 14 e 15 de julho Terceiro lugar : 18 de julho

: 18 de julho Final: 19 de julho

Marcelo Moreno no Cruzeiro

Marcelo Moreno soma três passagens pelo Cruzeiro (entre 2007 e 2008; em 2014; e entre 2020 e 2021). Foram 147 jogos e 54 gols, o que lhe rendeu o título de maior artilheiro estrangeiro da equipe celeste. Nos períodos, colecionou três taças: Campeonato Mineiro (2008 e 2014) e Campeonato Brasileiro (2014).

Na última passagem, o Cruzeiro vivia crise financeira, e o ex-atacante chegou a emprestar uma quantia importante de dinheiro ao clube. Ele está incluso na lista de credores da Recuperação Judicial.

