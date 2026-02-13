Volta de Moreno da aposentadoria tem objetivo ousado e inédito na carreira
Ídolo do Cruzeiro, Marcelo Moreno deseja retomar o físico e ajudar a Bolívia na caminhada rumo ao Mundial
O Oriente Petrolero anunciou, nesta sexta-feira (13/2), a contratação de Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro. Aos 38 anos, o atacante desistiu da aposentadoria e assinou contrato com o clube que defendeu antes nas categorias de base para tentar cumprir objetivo ousado e inédito na carreira: jogar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Boliviana.
“A história continua… e o tempo nos une novamente. O flecheiro retorna para casa. A cidade e os fãs o aguardam”, escreveu o Oriente Petrolero. O atacante será apresentado à torcida neste sábado (14/2), às 10h (de Brasília), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, com direito a ingressos gratuitos. Ele desembarca em Santa Cruz de la Sierra às 19h30 (de Brasília) desta sexta-feira (13/2).
“Minha primeira emoção como jogador profissional, minha primeira comemoração de gol de muitas (…) que tive na minha carreira foi no Oriente Petrolero. E a última será em casa, no clube que amo”, declarou o atleta.
Marcelo Moreno quer jogar o Mundial
Marcelo Moreno, que nunca participou de uma Copa do Mundo, aproveitará o vínculo com o Oriente Petrolero para retomar o condicionamento físico e tentar ajudar a Bolívia a garantir vaga no Mundial – e também disputá-lo.
Para isso, a seleção nacional precisa disputar a Repescagem Intercontinental. Entre 23 e 31 de março de 2026 (sem detalhes de datas e horários), em Guadalajara e Monterrey, no México, seis equipes brigarão por dois espaços no principal evento futebolístico.
O primeiro jogo da Bolívia é contra o Suriname, pela semifinal do torneio. Se avançar, o país de Marcelo Moreno enfrentará na decisão o Iraque. Na outra chave, Nova Caledônia e Jamaica protagonizam a semifinal, enquanto o Congo aguarda já como finalista.
Grupos da Copa do Mundo
As chaves da Copa do Mundo já foram definidas. Se conseguir vaga, a Bolívia integrará o Grupo I, que já tem França, Senegal e Noruega. O Brasil ocupa espaço no Grupo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.
- Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
- Grupo B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;
- Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);
- Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
- Grupo F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;
- Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
- Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
- Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;
- Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
- GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;
- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
Datas da Copa do Mundo
- Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho
- Segunda fase: 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Terceiro lugar: 18 de julho
- Final: 19 de julho
Marcelo Moreno no Cruzeiro
Marcelo Moreno soma três passagens pelo Cruzeiro (entre 2007 e 2008; em 2014; e entre 2020 e 2021). Foram 147 jogos e 54 gols, o que lhe rendeu o título de maior artilheiro estrangeiro da equipe celeste. Nos períodos, colecionou três taças: Campeonato Mineiro (2008 e 2014) e Campeonato Brasileiro (2014).
Na última passagem, o Cruzeiro vivia crise financeira, e o ex-atacante chegou a emprestar uma quantia importante de dinheiro ao clube. Ele está incluso na lista de credores da Recuperação Judicial.
