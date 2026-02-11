Assine
Bayern vence o RB Leipzig e avança na Copa da Alemanha

Com gols de Harry Kane e Luis Díaz, equipe bávara vence na Allianz Arena e avança na competição; próximo adversário sairá em sorteio

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
Repórter
11/02/2026 20:20

Bayern vence o RB Leipzig e avança na Copa da Alemanha crédito: No Ataque Internacional
Bayern vence o RB Leipzig e avança na Copa da Alemanha

O Bayern de Munique deslanchou no segundo tempo e venceu o RB Leipzig por 2 a 0, na Allianz Arena, nesta quarta-feira (11). O resultado fez a equipe da Baviera avançar à semifinal da Copa da Alemanha. Na próxima fase, o adversário dos comandados do técnico Vincent Kompany sairá por meio de um sorteio, com Freiburg, Bayer Leverkusen e Stuttgart já garantidos.

Os dois times voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Alemão. No sábado (14), o Bayern visita o Werder Bremen, às 11h30 (de Brasília). Já o Leipzig recebe o Wolfsburg, no domingo (15), às 13h30.

O Leipzig começou dando trabalho e foi superior ao Bayern de Munique durante os dez primeiros minutos, a ponto de ter um gol anulado após impedimento de Baumgartner. A resposta bávara quase foi fatal com Kane, que recebeu livre, tirou da marcação e bateu. Vandevoordt fez boa defesa e a bola ainda pegou em Orban, que quase fez contra.

O Bayern melhorou e passou a rondar mais a área adversária. Assim, Kane teve outra boa chance, mas pegou mal já na pequena área uma bola levantada. Os bávaros seguiam com mais posse e atacavam mais pela direita, com Stanisic. Por outro lado, a equipe visitante levava perigo e quase abriu o placar com Raum, chutando para ótima defesa de Manuel Neuer.

Nos acréscimos, Vandevoordt salvou o Leipzig em dois lances. O primeiro em chute da entrada da área de Pavlovic. Na cobrança de escanteio, ele apareceria novamente com destaque evitando o gol.

Bayern faz dois gols quase seguidos e garantem a vitória

O segundo tempo começou bem movimentado, com chances claras para ambos os lados. A primeira delas veio em troca de passes na área do Leipzig, que Gnabry finalizou para excelente defesa do goleiro. Em seguida, o brasileiro Rômulo cabeceou livre e a bola explodiu no travessão de Neuer. Contudo, no contragolpe, Vandevoordt cometeu pênalti, bem batido por Harry Kane: 1 a 0.

Atrás do placar, o RB Leipzig partiu para cima do Bayern e deixou espaços, muito bem aproveitados pelos bávaros. Olise quase marcou, finalizando rente à trave. No entanto, o francês atacaria de garçom ao deixar Luis Díaz na boa para tocar na saída do goleiro e dobrar o marcador.

Com grande vantagem no placar, o Bayern administrou o resultado diante de sua torcida e teve mais chances para marcar. Do outro lado, a equipe da Saxônia bem que tentou, mas não conseguiu superar a boa defesa e a melhor qualidade dos anfitriões, que avançam na Copa da Alemanha.

A notícia Bayern vence o RB Leipzig e avança na Copa da Alemanha foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

