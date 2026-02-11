Flaco López diz que Messi ‘perguntou bastante’ sobre o Palmeiras (Lionel Messi (esquerda) e Flaco López (direita) durante treino da seleção argentina)

O atacante Flaco López revelou bastidores da sua relação com Lionel Messi na Seleção Argentina. Em entrevista à “TV Palmeiras”, ele afirmou que o craque do Inter Miami (Estados Unidos) tem curiosidade pelas coisas do Verdão e costuma perguntar sobre o clube. O artilheiro palmeirense na temporada ainda afirmou que, se pudesse, traria o companheiro para atuar ao seu lado no Brasil.

“Tem um (jogador) na mente de todos. Logicamente, seria um sonho ter o número 10 (Messi) aqui. Ele perguntou bastante pelo Palmeiras, conhece bastante. Ele acompanha, não sei se tanto, mas conhece muito do nosso time. Tive a sorte de poder falar um pouco com ele nas concentrações. Eu traria ele”, disse o atacante.

Antes de Flaco López ser convocado pela Argentina, em agosto de 2025, os caminhos do atacante e de Messi tinham se cruzado na Copa do Mundo de Clubes, em junho do mesmo ano. Isso porque o Inter Miami caiu no mesmo grupo do Palmeiras na primeira fase do torneio, O jogo pela terceira rodada terminou empatado por 2 a 2, e as duas equipes se classificaram às oitavas de final.

Flaco López quer ganhar o Mundial no Palmeiras

Na mesma entrevista, Flaco López falou sobre o sonho de vencer um Mundial de Clubes com a camisa do Verdão. O jogador afirmou ter feito uma lista de desejos logo após a sua contratação pelo Verdão, em junho de 2022, e revelou alguns dos seus objetivos de carreira ainda não realizados.

“Escrevi várias coisas quando cheguei. Escrevi que queria jogar na seleção e concretizei. Também quero ganhar uma Libertadores. Mas a máxima, que não sei quando vai ser, mas tenho muita fé, pelo carinho que sinto pelo torcedor, é ganhar um Mundial. A gente já tem, mas é o maior torneio de clubes que podemos ganhar. Seria muito especial para mim e uma forma de cumprir outro sonho: ficar na história do Palmeiras”. Flaco López

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada com quatro gols marcados – três no Paulistão (seis jogos) e um no Brasileirão (duas partidas). No estadual, ainda deu três assistências. Ao todo, o atacante vestiu a camisa do Palmeiras em 187 oportunidades, com 61 gols marcados e 16 passes para gol.

