Ex-jogador de Racing e Independiente vende anel de ouro na rua: 'Dificuldades'

Viralizou um vídeo do jogador argentino Leonel 'Lolo' Miranda negociando um anel de ouro durante a noite na Argentina

10/02/2026 23:51

Viralizou nas redes sociais um vídeo do jogador argentino Leonel “Lolo” Miranda negociando um anel de ouro durante a noite na Argentina. O registro foi feito no bairro Villa Tranquila, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.

Revelado no Independiente e com passagem marcante pelo rival Racing, Miranda logo foi reconhecido pelas pessoas que circulavam na rua. O responsável pela gravação das imagens é quem arremata a joia do atleta por US$ 1.170 (cerca de R$ 6 mil).

“Agora estamos em dificuldades”, justifica Leonel ao ser perguntado sobre a razão da venda do anel. Sem clube desde a saída do San Telmo FC, da Segunda Divisão da Argentina, o meio-campista de 32 anos pede uma oportunidade de “seis meses”.

Carreira de Leonel Miranda

Leonel Miranda disputou 121 jogos e marcou seis gols em quatro anos e meio no Racing. Ele foi inscrito na Sul-Americana de 2024, da qual o clube argentino se sagrou campeão ao vencer o Cruzeiro na final, mas não entrou em campo no torneio.

O volante também teve trajetória longeva pelo Defensa y Justicia – 90 jogos e seis gols de 2017 a 2019. Ainda vestiu as camisas de Houston Dynamo (Estados Unidos), Tijuana (México), Tigre e Banfield.

A carreira de “Lolo” foi impactada por uma grave lesão no joelho esquerdo em novembro de 2022. O atleta enfrentou problemas de saúde mental nos 10 meses em que ficou afastado dos gramados e não retomou a boa forma desde então.

Leonel Miranda em ação pelo Racing - (foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
Leonel Miranda em ação pelo Racing(foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

