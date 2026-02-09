Assine
Novo presidente de Portugal, Seguro já foi jogador de futebol

Eleito presidente de Portugal, António José Seguro, do Partido Socialista, dedicou-se ao futebol na juventude

Rafael Cyrne
Rafael Cyrne
Repórter
09/02/2026 22:43

Novo presidente de Portugal, António José Seguro, do Partido Socialista, teve curta carreira como jogador de futebol antes de se dedicar à carreira acadêmica e à política.

Eleito líder do Poder Executivo nesse domingo (8/2) com 66% dos votos válidos – vantagem ampla sobre o concorrente dele no segundo turno, André Ventura, do partido de extrema-direita chega, que teve 34% -, Seguro se aventurou em posições diferentes do futebol e também já se dedicou ao atletismo.

Na juventude, António era conhecido pela velocidade e chegou a vencer os 10 quilômetros de juniores – a categoria mais avançada – da Corrida de São Silvestre da vila de Penamacor, onde nasceu: Ele tinha quase certeza de que ganharia naquela categoria. Na outra, já era para os mais velhos — e como é que ele teria fôlego para isso? Achava que era só imaginação. Só que ele tinha mesmo fôlego, de fato. O treinador percebeu que ele estava pronto para aquilo. E ele correu e venceu”, disse o amigo José Lopes unes, à Rádio Renascença.

A curta carreira de Seguro no futebol

Depois de se dedicar ao atletismo, Seguro entrou para o Penamacor, clube da vila natal dele. Entre as temporadas 1978/79 e 1981/82, ele jogou por três categorias diferentes da instituição – juvenis, juniores e seniores.

Ainda jovem, António desistiu da carreira desportiva e passou a se dedicar à política. Ele foi líder da Juventude Socialista, do Conselho Nacional de Juventude e do Fórum da Juventude da União Europeia, além de ter sido vice-presidente da União Internacional das Juventudes Socialistas.

Em meio ao crescimento na política, Seguro tornou-se licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) e, anos depois, mestre em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL).

Após se destacar nas organizações políticas de juventude, António construiu carreira extensa na política. Foi scretário de Estado adjunto no mandato do primeiro-ministro António Gutierrez, que empossou em 1995; deputado do Parlamento Europeu entre 1999 e 2001; ministro adjunto do primeiro-ministro (de novo António Gutierrez) entre 2001 e 2002; memro da Assembleia Portuguesa por diversos mandatos e secretário-geral do Partido Socialista entre 2011 e 2014.

