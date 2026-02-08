City vence Liverpool em final caótico e mantém caça ao líder na Premier League (City venceu o Liverpool pela Premier League)

O Manchester City virou nos acréscimos e venceu o Liverpool por 2 a 1, em clássico maluco disputado em Anfield neste domingo (8/2). A partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo parecia morno, até que o Liverpool abriu o placar com um golaço de falta de Szoboszlai aos 29 minutos. O Manchester City correu atrás e empatou com Bernardo Silva, aos 39 minutos. Nos acréscimos, Alisson derrubou Matheus Nunes na área e o árbitro marcou pênalti. Haaland bateu e definiu o resultado.

O vice-líder Manchester City vai a 50 pontos, seis atrás dos Arsenal, e segue na perseguição pela liderança do campeonato. Já o Liverpool estaciona em sexto, com 39 pontos.

O jogo

Alisson precisou fazer a primeira grande defesa da partida logo no primeiro minuto de jogo. Haaland saiu cara a cara com o goleiro brasileiro, que abriu o compasso e evitou o gol do norueguês.

Mesmo jogando fora de casa, foi o City quem dominou as ações do primeiro tempo. O time de Guardiola controlava a posse, mas não criou grandes chances de perigo, enquanto o Liverpool tinha dificuldades de entrar no jogo.

Depois de um primeiro tempo morno, o Liverpool voltou do intervalo com outra postura. Em 10 minutos criou mais chances do que em toda a primeira etapa e inflamou a torcida.

A partida parecia sonolenta até os 29 minutos do segundo tempo, quando aconteceu de tudo em Anfield. Szoboszlai cobrou falta com perfeição, deixou o goleiro Donnarumma pregado e abriu o placar para o Liverpool. Mais um golaço de falta do húngaro no campeonato.

O Manchester City buscou o empate com Bernardo Silva. Após bola alçada na área, Haaland desviou de cabeça e o português se atirou para fazer o gol de empate.

Nos acréscimos, Alisson saiu do gol e acabou derrubando Matheus Nunes na área. Pênalti e cartão amarelo para o goleiro brasileiro. Na cobrança, Haaland bateu e fez o gol da virada.

O jogo teve algumas polêmicas de arbitragem. O Liverpool reclamou pedindo pênalti em uma chance de gol e queria cartão vermelho em um puxão de Guéhi em Salah, ambas reclamações não atendidas. Nos acréscimos, pênalti marcado para o Manchester City.

No final, o jogo ficou maluco: Alisson foi para a área, o Manchester City teve chance de contra ataque, a bola entrou devagar no gol vazio, mas Haaland e Szoboszlai trocaram puxões. O gol foi anulado, e o húngaro acabou expulso por puxar primeiro o atacante norueguês, impedindo a chance clara de gol do City.

