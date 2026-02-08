Assine
Esportes

Vietnã inicia obras do maior estádio do mundo e de megacomplexo bilionário

Obras serão concluídas em agosto de 2028; Estádio Trong Dong funcionará como arena multiuso e será parte de um complexo esportivo

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
08/02/2026 14:25

Vietnã inicia obras do maior estádio do mundo e de megacomplexo bilionário
Estádio Trong Dong será o com maior capacidade do mundo

O Vietnã deu início às obras do Estádio Trong Dong, empreendimento que promete redefinir a infraestrutura esportiva global. Com capacidade projetada para 135 mil espectadores, a arena multiuso assumirá o posto de maior do mundo quando finalizado. 

O estádio Trong Dong será a peça central de um ambicioso complexo esportivo e residencial no Vietnã, com investimentos estimados em 925 trilhões de dongs vietnamitas (aproximadamente R$ 185 bilhões).

Com o novo projeto, o Trong Dong assumirá o posto de maior arena do planeta, superando marcos históricos e projetos em andamento.

Além da imponente arena, o complexo integrará áreas residenciais de alto padrão e infraestrutura esportiva de ponta, consolidando o Vietnã como um novo hub para grandes eventos internacionais.

Com referências arquitetônicas e operacionais de ícones globais como Wembley, o Ninho do Pássaro e o Lusail, o Vietnã avança nas obras do Trong Dong. 

O complexo multiuso é a aposta do país para atrair competições esportivas de elite e grandes produções internacionais. Além do esporte, a estrutura está sendo projetada para suportar uma agenda diversificada, que inclui de festivais e exposições a programas comunitários de larga escala.

A notícia Vietnã inicia obras do maior estádio do mundo e de megacomplexo bilionário foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

