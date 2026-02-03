Barcelona elimina algoz do Real Madrid e avança na Copa do Rei
Com gols de Yamal e Ronald Araújo, Barcelona venceu o Albacete por 2 a 1 e avançou à semifinal da Copa do Rei
O Barcelona está na semifinal da Copa do Rei. Nesta terça-feira, a equipe catalã venceu o Albacete por 2 a 1, no Estádio Carlos Belmonte. Javi Moreno marcou para os mandantes, enquanto Yamal e Araújo fizeram os gols dos visitantes.
Com a vitória, o Barcelona aguarda a definição dos outros confrontos das quartas e o sorteio da semifinal. A equipe pode enfrentar Alavés, Real Sociedad, Valencia, Athletic Bilbao, Betis ou Atlético de Madrid. O Albacete, por sua vez, deu adeus ao torneio.
Como foi o jogo?
Apesar de pressionar desde o começo, o Barcelona não conseguia furar o bloqueio do Albacete no primeiro tempo. O gol só saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Yamal recebeu de De Jong e bateu colocado, marcando um golaço no Estádio Carlos Belmonte.
Na etapa complementar, o Barcelona continuou pressionando. Aos 11 minutos, a equipe catalã ampliou o marcador: De Jong cobrou escanteio e Araújo fez o segundo de cabeça.
Perdendo por dois gols, o Albacete começou a ir para cima na reta final do segundo tempo. Aos 38 minutos, Puertas cruzou rasteiro para Jefté marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.
Três minutos depois, os mandantes marcaram um gol que valeu: após cobrança de falta de Jefté, Javi Moreno marcou de cabeça. Porém, apesar da constante pressão do Albacete, a equipe não conseguiu chegar ao gol de empate e foi eliminada.
Próximos jogos
Albacete
- La Coruña x Albacete | 25ª rodada da segunda divisão da Espanha.
- Data e hora: 08/02 (domingo), às 12h15 (de Brasília)
- Local: Riazor, em Corunha (ESP)
Barcelona
- Barcelona x Mallorca | 23ª rodada do Campeonato Espanhol
- Data e hora: 07/02 (sábado), às 12h15 (de Brasília)
- Local: Camp Nou, na Catalunha (ESP)
