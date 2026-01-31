River Plate divulga projeto do ‘novo’ Monumental de Nuñez, com 101 mil lugares (Projeto do novo Monumental de Nuñez)

O River Plate divulgou neste sábado (31/1), nas redes sociais, um vídeo mostrando como é o projeto da reforma que será feita no Monumental de Nuñez. Veja detalhes no vídeo abaixo.

Localizado em Buenos Aires, na Argentina, o estádio dos Millonarios ganhará aumento significativo, indo de quatro para cinco arquibancadas.

Estádio do River Plate terá 101 mil lugares

O destaque fica para o número de lugares, que aumentará de 85.018 para 101 mil. Essa mudança colocará o Monumental entre os maiores estádios do mundo.

A arena do River já é a maior do continente. Com as reformas, que começam em abril, essa liderança só aumentará. O plano é que as reformas no Monumental durem três anos.

Quanto custará o novo Monumental de Nuñez?

Uma nota no site do River indica que o custo será de aproximadamente 100 milhões de dólares (R$ 518 milhões). O valor será obtido por meio de empréstimo bancário e um novo patrocinador.

