Besiktas quer contratar cria da base do Cruzeiro; veja valores

O Santos pode perder um jogador importante para a sequência da temporada 2026. Segundo o jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports, o clube teria recebido uma proposta oficial do Besiktas, da Turquia, pelo goleiro Gabriel Brazão.

A oferta giraria em torno de 7 milhões de euros (R$ 43,6 milhões), com contrato de quatro anos para o jogador de 25 anos. No acordo, o Santos manteria 20% dos direitos econômicos em uma futura venda, além de Brazão receber um aumento salarial significativo.

Gabriel Brazão é peça importante no Santos

Contratado em 2024, ainda durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Gabriel Brazão se consolidou como um dos principais nomes do elenco na fase de reconstrução do clube. Ao todo, o goleiro soma 90 partidas com a camisa santista.

Além do interesse do Besiktas, Brazão também foi alvo de sondagens do Flamengo, que buscava um goleiro para disputar posição com o argentino Rossi. As conversas, no entanto, não avançaram junto à diretoria do Santos.

Carreira de Gabriel Brazão

Cria das categorias de base do Cruzeiro, Brazão já Real Oviedo e Albacete, da Espanha; e Parma, Internazionale, Spal e Ternana, da Itália. Ele surgiu como promessa na Raposa, mas rodou sem sucesso por vários times europeus. O goleiro se consolidou em 2024, quando assinou o Santos. Ele é destaque no time alvinegro.

