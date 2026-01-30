Assine
Volta ao Real? Endrick fala sobre futuro após início arrasador no Lyon

Com o posto de titular no Lyon, Endrick mira a convocação para a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo

Izabela Baeta
Izabela Baeta
30/01/2026 18:39

O atacante Endrick vive um início arrasador com a camisa do Lyon, da França. Em apenas três jogos, ele marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência. Emprestado pelo Real Madrid ao time francês até o final da temporada, ele falou sobre o futuro no futebol.

Se no Real Madrid o jovem atacante de 19 anos não tinha muitas chances, ele mostrou a que veio no Lyon. Com o posto de titular, Endrick mira a convocação para a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo no meio deste ano. Ao que tudo indica, parece estar no caminho certo – foi coroado como o melhor jogador do mês de janeiro da liga francesa.

Ainda que a temporada esteja distante do fim, o Lyon gostaria de manter o jogador. Contudo, convencer o Real Madrid de emprestar o prodígio por mais uma temporada, não será tarefa fácil. Endrick evitou cravar o futuro.

“Só Deus sabe o que vai acontecer, se ele vai me dizer para ficar ou não. Ninguém sabe o que o futuro reserva”, afirmou em entrevista ao jornal L’Équipe.

Por ora, o atacante está focado no desempenho que pode atingir no Lyon. Ele revelou que seguir este caminho foi um conselho de Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid e atual comandante da Seleção.

“Ancelotti me disse: ‘Vá, desenvolva seu futebol, quero que você seja feliz .’ O conselho me tocou. Ele foi um grande treinador no Real Madrid. Segui todos os conselhos e ele me ajudou a desenvolver meu jogo”, disse Endrick.

Com o sucesso, a adaptação se tornou tarefa fácil para o jogador, que volta a campo neste domingo (1°/2), às 11, contra o Lille.

“Minha adaptação tem sido quase perfeita. Desde que cheguei, a comunicação com meus companheiros e a comissão técnica tem sido excelente. Sou muito grato pelo apoio diário. Agora, espero melhorar um pouco mais a cada partida”, falou.

