O recado de Mano Menezes para Neymar em apresentação na Seleção do Peru (Mano Menezes, novo técnico da Seleção do Peru)

Mano Menezes foi apresentado nesta quinta-feira (29/1) como novo técnico da Seleção do Peru. Na entrevista coletiva, o treinador brasileiro mandou um recado a Neymar ao falar sobre as chances de ver o atacante do Santos na Copa do Mundo.

Enquanto rememorou a relação do país inca com sua trajetória profissional, Mano citou o Sul-Americano de 2011, vencido pela Seleção Brasileira, em torneio que acompanhou de perto. Na época, ele era o comandante da seleção principal e trouxe nomes como Danilo, Alex Sandro e Casemiro para suas convocações.

Ao citar diversos jogadores que segue considerando como “selecionáveis” pensando na Copa, Mano mencionou o Neymar de maneira natural. Porém, com uma alfinetada em relação ao comportamento do avante santista.

“Assumir a responsabilidade de reconstrução é algo que me encanta porque já fiz isso, em 2010, na Seleção Brasileira. E foi quando eu conheci o Peru, na parte do interior. Estive em Tacna, em Arequipa, no Sul-Americano de 2011. Depois desse Sul-Americano, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal”, disse Mano, agregando:

“A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa e que surgiram em 2011. Temos o Danilo, que está no Flamengo, Alex Sandro, temos o Casemiro… Se o Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente o teremos, ainda temos chance de tê-lo. Então, vemos o futebol assim (com a ideia de reconstrução).” Mano Menezes

Atualmente, Neymar se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, procedimento realizado em dezembro de 2025. Por causa disso, o camisa 10 do Santos ainda jogou em 2026, algo que está previsto para o próximo dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Peixe faz o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia O recado de Mano Menezes para Neymar em apresentação na Seleção do Peru foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10