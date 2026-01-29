Fotografia no pódio: brasileiros conquistam ouro em concurso internacional

A edição de 2026 do World Sports Photography Awards (WSPA), o maior concurso de fotografia esportiva do planeta, divulgou a lista dos vencedores na semana passada, em 15 de janeiro. O Brasil se destacou de forma impressionante nessa edição histórica, com três fotógrafos brasileiros levando o ouro em suas respectivas categorias — um feito que reforça a força e o talento da fotografia esportiva nacional no cenário internacional. O mineiro Luis Amaral conquistou o ouro na categoria Futebol; Buda Mendes levou o prêmio máximo na categoria Ginástica e Abelardo Mendes Jr. venceu na categoria Esportes com Raquete.

Os três ouros brasileiros, conquistados em meio à concorrência acirrada de milhares de inscrições, representam um marco de orgulho para a fotografia nacional, demonstrando excelência em timing, narrativa emocional e técnica impecável. Os fotógrafos dominaram suas categorias específicas com imagens que emocionam e inspiram.

O concurso internacional recebeu um número recorde de mais de 23.130 imagens enviadas por 4.120 fotógrafos profissionais de 123 países, abrangendo mais de 50 modalidades esportivas distribuídas em 24 categorias. Patrocinado pela Canon, o evento premiou ouro, prata e bronze em cada categoria. O Grand Prix (prêmio geral) foi conquistado pelo singapurense Edgar Su na categoria Tênis, pela icônica foto "Carlos’ Shadow Hits A Ball", que capturou a sombra da raquete de Carlos Alcaraz parecendo golpear a bola durante o Australian Open. O Grand Prix Silver foi para Beatriz Ryder Da Costa (Aquático) e o Bronze para Richard Heathcote (Críquete).

O mineiro Luis Amaral levou o ouro na categoria Futebol com "Black & White Passion", uma poderosa imagem que transmite a emoção crua e a paixão do torcedor — no caso, um pai e filho celebrando um gol em partida do Atlético Mineiro, capturando a alegria genuína e o espírito do esporte. A fotografia mostra o torcedor Thiago Henrique Santos celebrando um gol com o filho Matheus na Arena MRV, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, em 5 de novembro de 2025, partida marcada também pelo gol de número 500 de Hulk. O registro conquistou reconhecimento internacional por retratar a intensa conexão entre pai e filho: “a cena me fez lembrar um pouco o tempo que meu pai me levava para ver os jogos no Mineirão. Senti a mesma vibração naquele momento”

Receber o ouro foi de grande surpresa para o fotógrafo, que registra os torcedores do Atlético nas arquibancadas da arena do Galo, em Belo Horizonte. “Eu nunca esperava ser premiado.Fiquei muito feliz em poder registrar uma emoção grande, que representa o atleticano e, muito mais que isso, representa o futebol. A conexão de pai e filho ali eu acho que foi um momento muito especial. Eu nunca vou esquecer”.

Já Abelardo Mendes Jr. venceu a categoria Esportes com Raquete com a imagem "Kim Nayeong – WTT Foz do Iguaçu", registrando um momento de alta precisão e iluminação dramática durante o torneio de tênis de mesa em Foz do Iguaçu, onde a sul-coreana Kim Nayeong aparece concentrada ao mirar a bola. Praticante do tênis de mesa, o fotógrafo brasiliense se especializou, ao longo dos anos, em registrar a prática esportiva ao cobrir grandes competições nacionais e internacionais. “Na minha foto eu consigo mostrar como o tênis de mesa é preciso, porque ali está tudo no local certo. É um esporte de precisão absoluta. As pessoas acham que é só velocidade, mas é um pensamento e uma matemática muito grande. Foi o que eu fiquei pensando para chegar nessa foto”.

Especialista na modalidade no Brasil, Abelardo Mendes Jr não se considera fotógrafo profissional. A principal atividade é como funcionário público do Senado e a fotografia era vista como uma atividade extra, mas o prêmio internacional foi recebido com orgulho e incentivo: “tá abrindo portas também para convites, pra fazer palestras. Vai dar um outro patamar para minha carreira de fotógrafo, embora eu continue sendo funcionário público, que é um trabalho que vai me sustentar pra sempre, eu tenho estabilidade, e nas minhas férias, nos fins de semana, eu consigo conciliar com essa outra atividade, que virou um super hobby profissional de autoridade. Nível agora com o prêmio mundial, realmente é impressionante”.



Por fim, Buda Mendes, fotógrafo brasileiro da Getty Images, conquistou o ouro na categoria Ginástica com "Rhythmic Gymnastics World Championships, Rio de Janeiro 2025", capturando a graça, a intensidade e um instante perfeito no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica realizado no Rio de Janeiro. As fotos vencedoras estão disponíveis para visualização no site oficial do World Sports Photography Awards. Uma celebração ao poder da imagem em eternizar o espírito do esporte.

Em post colaborativo em seu perfil no Instagram, a patrocinadora Canon anunciou o vencedor: “Buda Mendes conquistou o 1º lugar na categoria Gymnastics no World Sports Photography Awards, transformando força, técnica e emoção em uma imagem que fala por si. Um reconhecimento internacional que celebra não só o esporte, mas o olhar preciso de quem sabe estar no lugar certo, no instante exato. Temos orgulho de celebrar essa conquista e de ver a fotografia esportiva brasileira brilhando no mais alto nível.Parabéns, Buda. Que esse ouro é mais um capítulo de uma trajetória extraordinária”.





Vencedores por categoria

Esportes de Inverno: Germain Favre-Felix, ouro com "North". Germain Favre-Felix/WSPA

Os vencedores de cada categoria foram selecionados por um júri especializado, premiando não apenas a técnica, mas também a emoção e a narrativa por trás de cada clique. Essas imagens não apenas documentam proezas atléticas, mas também transmitem a intensidade, a beleza e, por vezes, a brutalidade do esporte. De acordo com os organizadores, esta edição estabeleceu um novo padrão para o concurso, com um aumento significativo no número de inscrições em comparação a anos anteriores.Aqui está a lista completa dos ganhadores do ouro nas 24 categorias:

Hóquei no Gelo: Sophia Sandurskaya, com "Last Line Of Defense".

Esportes com Raquete: Abelardo Mendes, Jr., com "Kim Nayeong – WTT Foz do Iguaçu".

Outros: Anna Zinovieva, com "Bout".

Locais e Vistas: Andrew Hancock, com "Championship View".

Ginástica: Buda Mendes, com "Rhythmic Gymnastics World Championships, Rio de Janeiro 2025".

Basquete: Bob Donnan, com "Breakaway For The Lead".

Boxe: Alexis Goudeau, com "UPPERCUT".

Atletismo: Kenjiro Matsuo, com "Tokyo Rocket".

Rugby: Andrew Dowling, com "New Zealand Haka".

Esportes de Inverno: Germain Favre-Felix, com "North".

Hipismo: Morgan Treacy, com "Equine Reflection".

Natação e Mergulho: Carel du Plessis, com "Catching A Breath".

Futebol Americano: Christian Gresko, com "One Player, 110,000 Screaming Fans".

Esportes Urbanos e Extremos: Martin Bissig, com "Kickflippin’ India".

Futebol: Luis Amaral, com "Black & White Passion".

Esportes a Motor : Mwangi Kirubi, com "Emerging Ford".

Ciclismo: Aritz Arambarri Goenaga, com "Vistas Desde El Abandono".

Golfe: David Cannon, com "Tommy Fleetwood Emerges From A Hedge".

Beisebol: Steph Chambers, com "Bubble".

Fórmula 1 : Luca Martini, com "Tunnel Exit".

Artes Marciais: Tom Jenkins, com "Unusual Sumo Attack".

Aquático: Beatriz Ryder Da Costa, com "The Underworld" (também Grand Prix Silver).

Críquete: Richard Heathcote, com "India vs England Layers" (também Grand Prix Bronze).

Tênis: Edgar Su, com "Carlos' Shadow Hits A Ball" (também Grand Prix).






