Liga na Europa tem lanterna com mais gols feitos que o líder

Futebol europeu conta com alguns dados curiosos, e o lanterna ter mais gols feitos que o líder é um fato inusitado da temporada 2025/26

Repórter
26/01/2026 17:13

Ao fim da 19ª rodada, a Segunda Divisão do Campeonato Alemão de 2025/26 apresentou uma situação curiosa. A liga de acesso à Bundesliga, tradicional torneio no futebol da Europa, tem um lanterna com mais gols feitos que o líder, algo bem inusitado pelo costume de ver os melhores times com bons ataques e os piores com números ruins no setor ofensivo.

Na ponta e favorito ao retorno à Bundesliga, o Schalke não tem um dos ataques mais confiáveis da competição. Mesmo com 39 pontos em 19 partidas, o tradicional clube alemão marcou em 24 oportunidades e somente cinco times fizeram menos gols.

E o curioso desse campeonato é que justamente os últimos colocados marcaram mais vezes. Dono da 17ª colocação, o Dresden só somou 19 pontos e está na zona de rebaixamento à Terceira Divisão da Alemanha, mas marcou mais gols que o líder: 28 bolas na rede.

No último lugar, a divisão de acesso à Bundesliga tem o Fürth, que está afundado na lanterna com apenas 13 pontos em 19 partidas. Só que o maior problema dessa campanha não é o ataque – que fez 26 gols -, mas sim a defesa: já são 46 gols sofridos.

Classificação da Segunda Divisão do Campeonato Alemão

  1. Schalke: 39 pontos, 24 gols feitos e 12 sofridos
  2. Darmstadt: 37 pontos, 24 gols feitos e 12 sofridos
  3. Paderborn: 36 pontos, 30 gols feitos e 21 sofridos
  4. Elversberg: 35 pontos, 34 gols feitos e 19 sofridos
  5. Hannover: 32 pontos, 33 gols feitos e 26 sofridos
  6. Kaiserslautern: 31 pontos, 34 gols feitos e 24 sofridos
  7. Hertha: 30 pontos, 23 gols feitos e 18 sofridos
  8. Karlsruhe: 26 pontos, 29 gols feitos e 35 sofridos
  9. Nürnberg: 26 pontos, 22 gols feitos e 27 sofridos
  10. Kiel: 25 pontos, 24 gols feitos e 24 sofridos
  11. Bochum: 23 pontos, 27 gols feitos e 26 sofridos
  12. Braunschweig: 21 pontos, 20 gols feitos e 32 sofridos
  13. Bielefeld: 20 pontos, 29 gols feitos e 27 sofridos
  14. Magdeburg: 20 pontos, 25 gols feitos e 31 sofridos
  15. Münster: 20 pontos, 23 gols feitos e 30 sofridos
  16. Fortuna: 20 pontos, 17 gols feitos e 29 sofridos
  17. Dresden: 19 pontos, 28 gols feitos e 35 sofridos
  18. Fürth: 13 pontos, 26 gols feitos e 46 sofridos

A notícia Liga na Europa tem lanterna com mais gols feitos que o líder foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno

