Liga na Europa tem lanterna com mais gols feitos que o líder
Futebol europeu conta com alguns dados curiosos, e o lanterna ter mais gols feitos que o líder é um fato inusitado da temporada 2025/26
Ao fim da 19ª rodada, a Segunda Divisão do Campeonato Alemão de 2025/26 apresentou uma situação curiosa. A liga de acesso à Bundesliga, tradicional torneio no futebol da Europa, tem um lanterna com mais gols feitos que o líder, algo bem inusitado pelo costume de ver os melhores times com bons ataques e os piores com números ruins no setor ofensivo.
Na ponta e favorito ao retorno à Bundesliga, o Schalke não tem um dos ataques mais confiáveis da competição. Mesmo com 39 pontos em 19 partidas, o tradicional clube alemão marcou em 24 oportunidades e somente cinco times fizeram menos gols.
E o curioso desse campeonato é que justamente os últimos colocados marcaram mais vezes. Dono da 17ª colocação, o Dresden só somou 19 pontos e está na zona de rebaixamento à Terceira Divisão da Alemanha, mas marcou mais gols que o líder: 28 bolas na rede.
No último lugar, a divisão de acesso à Bundesliga tem o Fürth, que está afundado na lanterna com apenas 13 pontos em 19 partidas. Só que o maior problema dessa campanha não é o ataque – que fez 26 gols -, mas sim a defesa: já são 46 gols sofridos.
Classificação da Segunda Divisão do Campeonato Alemão
- Schalke: 39 pontos, 24 gols feitos e 12 sofridos
- Darmstadt: 37 pontos, 24 gols feitos e 12 sofridos
- Paderborn: 36 pontos, 30 gols feitos e 21 sofridos
- Elversberg: 35 pontos, 34 gols feitos e 19 sofridos
- Hannover: 32 pontos, 33 gols feitos e 26 sofridos
- Kaiserslautern: 31 pontos, 34 gols feitos e 24 sofridos
- Hertha: 30 pontos, 23 gols feitos e 18 sofridos
- Karlsruhe: 26 pontos, 29 gols feitos e 35 sofridos
- Nürnberg: 26 pontos, 22 gols feitos e 27 sofridos
- Kiel: 25 pontos, 24 gols feitos e 24 sofridos
- Bochum: 23 pontos, 27 gols feitos e 26 sofridos
- Braunschweig: 21 pontos, 20 gols feitos e 32 sofridos
- Bielefeld: 20 pontos, 29 gols feitos e 27 sofridos
- Magdeburg: 20 pontos, 25 gols feitos e 31 sofridos
- Münster: 20 pontos, 23 gols feitos e 30 sofridos
- Fortuna: 20 pontos, 17 gols feitos e 29 sofridos
- Dresden: 19 pontos, 28 gols feitos e 35 sofridos
- Fürth: 13 pontos, 26 gols feitos e 46 sofridos
