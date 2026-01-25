Assine
Barcelona vence Oviedo com gol de Raphinha e retoma liderança do Espanhol

Com gols de Dani Olmo, Raphinha e Yamal, Barça faz 3 a 0 no Camp Nou e volta a abrir vantagem sobre o Real Madrid

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
25/01/2026 19:43

O Barcelona venceu o Real Oviedo por 3 a 0, neste domingo, no Camp Nou, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal marcaram os gols da vitória catalã.

Com o resultado, o Barça retomou a liderança da LaLiga, que havia sido assumida pelo Real Madrid no sábado.

Situação da tabela

Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 52 pontos, um a mais que o Real Madrid. Já o Real Oviedo segue na lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 13 pontos somados.

BARCELONA 3 X 0 REAL OVIEDO

Competição: Campeonato Espanhol
Local: Spotify Camp Nou
Data: 25 de janeiro de 2026 (domingo)
Horário: 12h15 (de Brasília)

Gols

  • Dani Olmo, aos 06′ do 2ºT (Barcelona)
  • Raphinha, aos 12′ do 2ºT (Barcelona)
  • Lamine Yamal, aos 27′ do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances claras. A melhor oportunidade do Barcelona surgiu apenas nos acréscimos, quando Raphinha aproveitou lançamento de Casadó, finalizou de primeira, mas Escandell fez boa defesa.

Na segunda etapa, o cenário foi completamente diferente. Logo aos seis minutos, após erro na saída de bola do Real Oviedo, a bola sobrou para Dani Olmo, que finalizou com precisão e abriu o placar para o Barcelona. Seis minutos depois, novamente após falha de passe dos visitantes, Raphinha arrancou em direção ao gol, encobriu o goleiro e marcou um belo gol para ampliar.

Aos 27 minutos, Olmo deu uma cavadinha para a área, e Lamine Yamal acertou um voleio para fechar o placar e confirmar a vitória do Barcelona no Camp Nou.

Próximos jogos

Barcelona

  • Barcelona x Copenhague | Liga dos Campeões
  • Data e horário: 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
  • Local: Spotify Camp Nou

Real Oviedo

  • Real Oviedo x Girona | Campeonato Espanhol
  • Data e horário: 31 de janeiro, às 10h (de Brasília)
  • Local: Carlos Tartiere

A notícia Barcelona vence Oviedo com gol de Raphinha e retoma liderança do Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

