Barcelona vence Oviedo com gol de Raphinha e retoma liderança do Espanhol
Com gols de Dani Olmo, Raphinha e Yamal, Barça faz 3 a 0 no Camp Nou e volta a abrir vantagem sobre o Real Madrid
O Barcelona venceu o Real Oviedo por 3 a 0, neste domingo, no Camp Nou, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal marcaram os gols da vitória catalã.
Com o resultado, o Barça retomou a liderança da LaLiga, que havia sido assumida pelo Real Madrid no sábado.
Situação da tabela
Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 52 pontos, um a mais que o Real Madrid. Já o Real Oviedo segue na lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 13 pontos somados.
BARCELONA 3 X 0 REAL OVIEDO
Competição: Campeonato Espanhol
Local: Spotify Camp Nou
Data: 25 de janeiro de 2026 (domingo)
Horário: 12h15 (de Brasília)
Gols
- Dani Olmo, aos 06′ do 2ºT (Barcelona)
- Raphinha, aos 12′ do 2ºT (Barcelona)
- Lamine Yamal, aos 27′ do 2ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi marcado por poucas chances claras. A melhor oportunidade do Barcelona surgiu apenas nos acréscimos, quando Raphinha aproveitou lançamento de Casadó, finalizou de primeira, mas Escandell fez boa defesa.
Na segunda etapa, o cenário foi completamente diferente. Logo aos seis minutos, após erro na saída de bola do Real Oviedo, a bola sobrou para Dani Olmo, que finalizou com precisão e abriu o placar para o Barcelona. Seis minutos depois, novamente após falha de passe dos visitantes, Raphinha arrancou em direção ao gol, encobriu o goleiro e marcou um belo gol para ampliar.
Aos 27 minutos, Olmo deu uma cavadinha para a área, e Lamine Yamal acertou um voleio para fechar o placar e confirmar a vitória do Barcelona no Camp Nou.
Próximos jogos
Barcelona
- Barcelona x Copenhague | Liga dos Campeões
- Data e horário: 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
- Local: Spotify Camp Nou
Real Oviedo
- Real Oviedo x Girona | Campeonato Espanhol
- Data e horário: 31 de janeiro, às 10h (de Brasília)
- Local: Carlos Tartiere
