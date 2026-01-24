Assine
Liverpool perde para o Bournemouth e chega ao 5º jogo sem vitória no Inglês

Com a derrota, o Liverpool se manteve com 36 pontos, na quarta colocação; Bournemouth ficou na 13ª posição, com 30 pontos

Gazeta Press
Gazeta Press
24/01/2026 20:23

Liverpool perde para o Bournemouth e chega ao 5º jogo sem vitória no Inglês crédito: No Ataque Internacional
O Liverpool perdeu para o Bournemouth por 3 a 2, neste sábado (24/1), no Vitality Stadium, pelo Campeonato Inglês. Foi a quinta partida consecutiva sem vitória para os Reds na competição.

Com a derrota, o Liverpool se manteve com 36 pontos e segue na quarta colocação. O Bournemouth ficou na 13ª posição, com 30 pontos.

Como foi o jogo?

Na primeira etapa, o Liverpool chegou a trabalhar mais a bola, mas Evanilson aproveitou uma falha de Van Dijk e abriu o placar aos 26 minutos. Os Reds sentiram o gol e, aos 33 minutos, Jiménez ampliou para o Bournemouth após belo lançamento.

Aos 45 minutos, Virgil van Dijk escorou de cabeça e descontou para o Liverpool.

Mesmo com a desvantagem no placar, o Liverpool continuou com a posse de bola no segundo tempo. Apesar da defesa sólida do Bournemouth, o time visitante foi com tudo em busca do gol de empate.

Com 35 minutos marcados no relógio, Szoboszlai acertou uma pancada de fora da área em jogada ensaiada com Salah para empatar o duelo.

O Liverpool seguiu pressionando, mas Amine Adli apareceu dentro da área após uma cobrança de lateral e colocou o Bournemouth à frente aos 45 minutos.

BOURNEMOUTH 3 X 2 LIVERPOOL

  • Competição: Campeonato Inglês
  • Local: Vitality Stadium
  • Data: 24 de janeiro de 2026 (sábado)
  • Horário: 14h30 (de Brasília)

Gols

  • Evanilson, aos 26′ do 1ºT (Bournemouth)
  • Álex Jiménez, aos 33′ do 1ºT (Bournemouth)
  • Virgil van Dijk, aos 45′ do 1ºT (Liverpool)
  • Szoboszlai, aos 35′ do 2ºT (Liverpool)
  • Amine Adli, aos 45′ do 2ºT (Bournemouth)

Próximos jogos

Liverpool

  • Liverpool x Qaraba? | Liga dos Campeões
  • Data e horário: 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
  • Local: Anfield

Bournemouth

  • Wolves x Bournemouth | Campeonato Inglês
  • Data e horário: 31 de janeiro, às 12h (de Brasília)
  • Local: Molineux Stadium

A notícia Liverpool perde para o Bournemouth e chega ao 5º jogo sem vitória no Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

