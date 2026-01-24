City vence Wolves e encerra jejum de quatro jogos na Premier League (Manchester City venceu Wolves por 2 a 0; Semenyo marcou um dos gols)

O Manchester City venceu o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado, no Etihad Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, quebrando uma sequência de quatro partidas sem vencer.

Os gols da vitória foram marcados por Omar Marmoush e Antoine Semenyo, ambos ainda no primeiro tempo.

Como foi o jogo?

Mesmo sem Haaland no primeiro tempo, o City começou a partida com um ritmo forte e abriu o placar logo aos seis minutos. Omar Marmoush recebeu passe de Matheus Nunes dentro da área e finalizou para o fundo das redes.

Aos 35 minutos, Marmoush acertou a trave e reclamou de um possível pênalti após a bola tocar no braço de Mosquera na origem da jogada. O lance foi revisado pelo VAR, mas o árbitro Farai Hallam mandou o jogo seguir. Já aos 47, Antoine Semenyo dominou, cortou a marcação do Wolves e ampliou a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Manchester City administrou o resultado e pouco sofreu defensivamente. Aos 32 minutos, os donos da casa quase ampliaram, quando Phil Foden tocou para Antoine Semenyo, que soltou uma bomba para o gol, mas acertou a trave.

Próximos confrontos

Manchester City

City x Galatasaray | Liga dos Campeões

Data e horário: 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium

Wolverhampton

Wolves x Bournemouth | Campeonato Inglês

Data e horário: 31 de janeiro, às 12h (de Brasília)

Local: Molineux Stadium

