Bayern leva gol de zagueiro brasileiro e perde a primeira na Bundesliga

Bayern de Munique foi surpreendido pelo Augsburg por 2 a 1, neste sábado (24/1); zagueiro Arthur Chaves marcou um dos gols dos visitantes

24/01/2026 19:16

Bayern leva gol de zagueiro brasileiro e perde a primeira na Bundesliga crédito: No Ataque Internacional
O Bayern de Munique perdeu para o Augsburg por 2 a 1, neste sábado (24/1), na Allianz Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. Os Bávaros levaram a virada, com direito a gol do brasileiro Arthur Chaves, e sofreram a primeira derrota na competição.

Com o revés, o Bayern se mantém com 50 pontos e segue liderando o campeonato. Já o Augsburg se distancia da zona de rebaixamento, somando 19 pontos na tabela e subindo para a 13ª posição.

O jogo

Durante o primeiro tempo, o Bayern dominou o Augsburg, que ficou encurralado na zona defensiva. Aproveitando a ótima cobrança de escanteio de Olise, Ito subiu no segundo andar para cabecear forte e inaugurar o placar aos 23 minutos. Já no último lance da primeira etapa, o Augsburg encaixou um contra-ataque fulminante e Fellhauer carimbou o travessão do time da casa.

Na segunda etapa, o Augsburg conseguiu empatar. Após cruzamento para a área, o goleiro Urbig saiu errado e o brasileiro estreante Arthur Chaves marcou de cabeça aos 30 minutos. Aos 35, Massengo recebeu dentro da área e balançou as redes, concretizando a virada dos visitantes.

O Bayern, então, pressionou. Na última tentativa do time, Olise se desmarcou e chutou forte de fora da área, mas a bola parou na trave do clube adversário.

BAYERN DE MUNIQUE 1 X 2 AUGSBURG

Competição: 19ª rodada do Campeonato Alemão
Local: Allianz Arena, em Munique
Data: 24 de janeiro de 2026 (sábado)
Horário: 11h30 (de Brasília)
Gols: Hiroki Ito, aos 23′ do 1ºT (Bayern); Arthur Chaves, aos 30′, Han-Noah Massengo, aos 35′ do 2ºT (Augsburg)

Próximos jogos

Bayern de Munique

  • PSV x Bayern | Liga dos Campeões
  • Data e horário: 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
  • Local: Phillips Stadion

Augsburg

  • Augsburg x St. Pauli | Campeonato Alemão
  • Data e horário: 31 de janeiro, às 11h30 (de Brasília)
  • Local: WWK ARENA

