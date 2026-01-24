Napoli paga R$ 124 milhões por atacante que saiu ‘de graça’ do Corinthians
Revelado pelo Timão, Giovane assinou com o Napoli por cinco anos. O acordo foi fechado por 20 milhões de euros - R$ 124 milhões
compartilheSIGA
O Napoli anunciou neste sábado (24/1) a contratação de Giovane, ex-jogador do Corinthians. O jogador de 22 anos ganhou destaque com as boas atuações no Campeonato Italiano pelo Hellas Verona.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Revelado pelo Timão, Giovane assinou com o Napoli por cinco anos. O acordo foi fechado por 20 milhões de euros – cerca de R$ 124 milhões.
Pelo Verona, Giovane entrou em campo em 23 oportunidades, com três gols e quatro passes para os companheiros balançarem a rede.
No Corinthians, ele não se firmou no time principal. Tanto que saiu do clube “de graça”, após disputar 47 jogos, marcar três gols e contribuir com uma assistência.
A notícia Napoli paga R$ 124 milhões por atacante que saiu ‘de graça’ do Corinthians foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press