Messi na Libertadores? Inter Miami admite desejo em vaga na competição

Atual campeão da MLS, o Inter Miami iniciou movimentos para disputar a Copa Libertadores. Um dos proprietários da franquia norte-americana, Jorge Mas revelou que mantém conversas com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, para viabilizar a entrada do time de Lionel Messi na competição.

“É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores”, afirmou o dirigente ao Olé.

A participação de equipes da Concacaf não seria inédita. Entre 1998 e 2016, clubes do México foram presenças constantes no torneio, chegando a três finais com Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015).

“Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Eu acredito que os campeões da MLS, assim como os da Liga Mexicana, são merecedores de uma vaga”, completou o proprietário do Inter Miami.

Por fim, Messi e o grupo se reapresentaram no último sábado para iniciar a pré-temporada com a equipe da Flórida. Este ano, além do bicampeonato nacional, o clube norte-americano também busca o inédito título da Concacaf Champions Cup.

