Final da Copa Africana de Nações é definida; veja data e horário da decisão

A atual edição da Copa das Nações Africanas começou em dezembro de 2025 e terminará nesta semana; veja data e horário da final

14/01/2026 20:21

A final da Copa Africana de Nações foi definida nesta quarta-feira (14/1) com as classificações de Senegal e Marrocos nos duelos com Egito e Nigéria, respectivamente. Veja abaixo a data e o horário da decisão continental que está sendo disputada em Marrocos.

A primeira semifinal foi disputada em Tânger, e Senegal contou com gol de Sadio Mané para garantir a classificação à decisão sobre o Egito. O atual jogador do Al-Nassr decidiu a partida justamente contra Mohamed Salah, ex-companheiro de Liverpool.

Mais tarde, a outra semifinal foi decidida somente na disputa de pênaltis. Nigéria e Marrocos empataram por 0 a 0 no tempo normal, e os classificados à final foram os marroquninos devido à vitória por 4 a 2 na marca da cal.

Data e horário da final da Copa Africana de Nações

Com esses resultados, a final da Copa Africana de Nações será disputada entre Senegal e Marrocos, no domingo (18/1), às 16h (horário de Brasília), no Moulay Abdellah, em Marrocos.

A notícia Final da Copa Africana de Nações é definida; veja data e horário da decisão foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno

