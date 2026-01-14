Goleiro do Chelsea comete falhas bizarras e ‘entrega’ dois gols ao Arsenal; vídeos
Contestado goleiro espanhol, Robert Sánchez cometeu duas falhas bizarras no duelo entre Chelsea e Arsenal pela Copa da Liga Inglesa
compartilheSIGA
O espanhol Robert Sánchez não estava em um bom dia nesta quarta-feira (14/1). Goleiro do Chelsea, o atleta de 28 anos cometeu duas falhas bizarras e “entregou” dois gols ao rival Arsenal, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa que foi disputado no Stamford Bridge, em Londres.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A primeira falha de Sánchez ocorreu logo no início do clássico de Londres. Embora fosse dono da casa, o Chelsea só ficou por seis minutos com o placar empatado, já que o Arsenal aproveitou um escanteio cobrado por Declan Rice para balançar a rede.
A bola cruzou toda a área, e Robert Sánchez tentou cortar, mas não conseguiu. O goleiro do time azul de Londres errou o movimento, apenas deu um toque leve, e foi Ben White que aproveitou a falha para marcar um gol com um cabeceio simples. Veja abaixo.
January 14, 2026
Já no início do segundo tempo, o erro de Sánchez foi novamente em um cruzamento, mas desta vez com a bola rolando. Bukayo Saka recebeu na direita, balançou para cima de Cucurella e tocou para Ben White.
O autor do primeiro gol cruzou de primeira, e a bola, que estava rasteira, não foi cortada por Sánchez. Após o goleiro deixar passar, Gyökeres só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes e ampliar para os Gunners. Assista abaixo.
January 14, 2026
Após o placar de 2 a 0 a favor do Arsenal, o Chelsea diminuiu com Garnacho, mas o clube vermelho de Londres voltou a abrir a vantagem de dois gols com a bola na rede de Zubimendi.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Goleiro do Chelsea comete falhas bizarras e ‘entrega’ dois gols ao Arsenal; vídeos foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno