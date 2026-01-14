Assine
Goleiro do Chelsea comete falhas bizarras e ‘entrega’ dois gols ao Arsenal; vídeos

Pedro Bueno
14/01/2026 19:11

O espanhol Robert Sánchez não estava em um bom dia nesta quarta-feira (14/1). Goleiro do Chelsea, o atleta de 28 anos cometeu duas falhas bizarras e “entregou” dois gols ao rival Arsenal, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa que foi disputado no Stamford Bridge, em Londres.

A primeira falha de Sánchez ocorreu logo no início do clássico de Londres. Embora fosse dono da casa, o Chelsea só ficou por seis minutos com o placar empatado, já que o Arsenal aproveitou um escanteio cobrado por Declan Rice para balançar a rede.

A bola cruzou toda a área, e Robert Sánchez tentou cortar, mas não conseguiu. O goleiro do time azul de Londres errou o movimento, apenas deu um toque leve, e foi Ben White que aproveitou a falha para marcar um gol com um cabeceio simples. Veja abaixo.

Já no início do segundo tempo, o erro de Sánchez foi novamente em um cruzamento, mas desta vez com a bola rolando. Bukayo Saka recebeu na direita, balançou para cima de Cucurella e tocou para Ben White.

O autor do primeiro gol cruzou de primeira, e a bola, que estava rasteira, não foi cortada por Sánchez. Após o goleiro deixar passar, Gyökeres só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes e ampliar para os Gunners. Assista abaixo.

Após o placar de 2 a 0 a favor do Arsenal, o Chelsea diminuiu com Garnacho, mas o clube vermelho de Londres voltou a abrir a vantagem de dois gols com a bola na rede de Zubimendi.

A notícia Goleiro do Chelsea comete falhas bizarras e ‘entrega’ dois gols ao Arsenal; vídeos foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno

overflay